Роналду выбросил капитанскую повязку после незасчитанного гола. Теперь ее продали на благотворительном аукционе
На сайте аукциона Limundo завершились торги за капитанскую повязку Криштиану Роналду. Он вышел с ней в матче Португалии и Сербии (2:2), а в концовке бросил ее на поле. Спустя шесть дней после игры ее продали за 7,5 миллиона динар (около 64 тысяч евро).
- Сборные играли в матче отбора ЧМ-2022. В концовке при ничейном счете судья не засчитал гол Роналду и показал желтую карточку за споры.
- Тогда Роналду бросил повязку и ушел с поля.
- Через несколько секунд матч завершился, а повязка осталась на газоне. Ее подобрал пожарный Джордже Вукичевич, дежуривший на стадионе.
Вукевич выставил повязку на аукцион, чтобы направить деньги шестимесячному Гаврило Джурджевичу. Он страдает атрофией спинных мышц, и его родителям нужны 2,5 миллиона евро на лечение ребенка. Пока они собрали только 500 тысяч.
Вукевич рассказывал: «Вся команда согласилась, что эта повязка достанется маленькому Гаврило». Мать ребенка говорила: «Мы не могли поверить, что какие-то люди, которые даже не знают нас, возьмут повязку, выставят ее на аукцион и помогут нашему сыну».
Торги продолжались три дня, а финальная цена выросла на полтора миллиона динар за несколько минут до закрытия аукциона. ТАСС пишет, что на последних секундах участник с ником MozzartBet опередил конкурентов на 10 динар (7 рублей).
Организаторы рассказали, что за время торгов цена поднималась до 10,8 миллиона евро. Но после проверки выяснилось, что участники с такими ставками были неплатежеспособны.