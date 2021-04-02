Роналду выбросил капитанскую повязку после незасчитанного гола. Теперь ее продали на благотворительном аукционе

Вукевич выставил повязку на аукцион, чтобы направить деньги шестимесячному Гаврило Джурджевичу. Он страдает атрофией спинных мышц, и его родителям нужны 2,5 миллиона евро на лечение ребенка. Пока они собрали только 500 тысяч.

Вукевич рассказывал: «Вся команда согласилась, что эта повязка достанется маленькому Гаврило». Мать ребенка говорила: «Мы не могли поверить, что какие-то люди, которые даже не знают нас, возьмут повязку, выставят ее на аукцион и помогут нашему сыну».

Торги продолжались три дня, а финальная цена выросла на полтора миллиона динар за несколько минут до закрытия аукциона. ТАСС пишет, что на последних секундах участник с ником MozzartBet опередил конкурентов на 10 динар (7 рублей).

Организаторы рассказали, что за время торгов цена поднималась до 10,8 миллиона евро. Но после проверки выяснилось, что участники с такими ставками были неплатежеспособны.