Олимпиада-2020
Владимир Путин
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#Олимпиада-2020 #Владимир Путин

Путин вручил госнаграды золотым медалистам Олимпиады-2020

10 часов назад

Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля. Президент 🇷🇺 России Владимир Путин вручил награды чемпионам Олимпийских игр: «Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно».

11 августа Путин подписал указ о присвоении госнаград победителям Олимпиады-2020. Орден Александра Невского получили синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина.

Кавалерами ордена Дружбы стали 27 участников Олимпиады. В их числе – гимнастка Дина Аверина, которая выиграла серебро в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике.

На Олимпиаде-2020 Россия заняла пятое место в общем зачете. Она выиграла 71 медаль, из них 20 – золотые.

Что не так с аргументом Путина про Олимпиаду в теме отмены лимита на легионеров в футболе

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ТАСС
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