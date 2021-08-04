Лучшая синхронистка мира тренируется по десять часов в день и царит даже после рождения ребенка. Уже 16 лет она берет только золото

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнование дуэтов в синхронном плавании на Олимпиаде-2020. Их победа не выглядит удивительной – Россия не отдает олимпийское золото в дуэтах и группе с 2000 года. Зато новая медаль подчеркивает личное доминирование Ромашиной. Она приехала в Токио за седьмым первым местом (пока шесть).

Величие Светланы Ромашиной – в пяти фактах:

✔️ На крупных турнирах она вообще никогда не выигрывала серебро или бронзу. Все медали – золото.

✔️ Если вы запутались в ее бесконечных золотых медалях, то вот они: шесть на Олимпиаде, 21 на чемпионатах мира, 13 на чемпионатах Европы, две на Универсиадах.

✔️ Как мыслит сама Ромашина со всеми достижениями: «Количество медалей не самое важное. Главное – качество». Ромашина тренируется минимум по десять часов в день.

✔️ Возраст Ромашиной на момент шестого олимпийского золота – 31 год и 217 дней. Никто в таком возрасте ранее не побеждал на Олимпиаде.

✔️ Светлана Ромашина – первая женщина, которая выиграла три подряд олимпийских золота на соревнованиях в дуэте. Золото в команде вообще станет четвертым.