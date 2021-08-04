Лучшая синхронистка мира тренируется по десять часов в день и царит даже после рождения ребенка. Уже 16 лет она берет только золото
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнование дуэтов в синхронном плавании на Олимпиаде-2020. Их победа не выглядит удивительной – Россия не отдает олимпийское золото в дуэтах и группе с 2000 года. Зато новая медаль подчеркивает личное доминирование Ромашиной. Она приехала в Токио за седьмым первым местом (пока шесть).
Величие Светланы Ромашиной – в пяти фактах:
✔️ На крупных турнирах она вообще никогда не выигрывала серебро или бронзу. Все медали – золото.
✔️ Если вы запутались в ее бесконечных золотых медалях, то вот они: шесть на Олимпиаде, 21 на чемпионатах мира, 13 на чемпионатах Европы, две на Универсиадах.
✔️ Как мыслит сама Ромашина со всеми достижениями: «Количество медалей не самое важное. Главное – качество». Ромашина тренируется минимум по десять часов в день.
✔️ Возраст Ромашиной на момент шестого олимпийского золота – 31 год и 217 дней. Никто в таком возрасте ранее не побеждал на Олимпиаде.
✔️ Светлана Ромашина – первая женщина, которая выиграла три подряд олимпийских золота на соревнованиях в дуэте. Золото в команде вообще станет четвертым.
На чемпионате Европы перед Олимпиадой дуэт Ромашиной и Колесниченко установил еще одно великое достижение в синхронном плавании. Впервые с 2010 года отдельный судья поставил оценку в 10 баллов. Колесниченко тогда говорила: «Это был такой счастливый момент. Не так уж часто можно увидеть такую оценку». Ромашина в тот момент уже настраивалась на Олимпиаду.
Из-за рождения ребенка Ромашина пропустила год тренировок. Но вернулась ради Олимпиады
На ЧМ-2017 Ромашина неожиданно приехала в роли помощника тренера. Тогда и рассказала, что беременна. В ноябре 2017-го у нее родилась дочь. С того момента Ромашина пропустила только один год тренировок. Потом поняла, что дальше не может просто так сидеть дома. Опять пошла в спорт, но Олимпиаду в Токио заранее назвала своим физическим и эмоциональным пределом.
Возвращение после декрета – нормальное явление для спорта. Ромашина еще с 2017 года вывела его на новый уровень. Во время паузы проводила мастер-классы, а еще перед рождением ребенка поступила в Поволжскую академию спорта. Хотя к тому моменту уже имела два высших образования. Новый диплом нужен ей в будущем – для занятия настоящей тренерской карьерой.
Декрет и выход из привычного режима изменил Ромашину: «Мне кажется, что после рождения ребенка моя голова стала по-другому мыслить». Раньше она могла поплакать в любой день и постоянно жалела себя. Особенно в момент, когда тренировалась по утрам воскресенья. Теперь задумывается о тренерской карьере и в будущем даже видит себя на должности в федерации.
Еще в апреле Ромашина давала интервью FINA, где рассказывала о поездке на Олимпиаду в Токио: «Понимаю и осознаю, что эти игры станут для меня последними. Дома ждет семья, хочется второго ребенка». Похожие цели она позже подтвердила и в интервью Василию Конову. И окончательно рассказала о завершении уже после взятия шестого олимпийского золота.
Величие Ромашиной – это не только бесконечная штамповка медалей. Когда возвращалась, то объясняла: «Хочу, чтобы мое возвращение получилось красивым, чтобы запомнилось». Роль помощника тренера в Будапеште не принесла желаемой радости. Именно там Ромашина поняла – надо плавать дальше. Сейчас у нее уже пересиливает желание быть с семьей.
Для сборной России важен опыт Светланы Ромашиной. На Олимпиаде-2020 на выступлении синхронисток из России постоянно возникали заминки с музыкой. Они ни разу не дрогнули – это отметила тренер Татьяна Данченко. Она же сказала, что Ромашина по кондициям спокойно выступит и в Париже. Но это не ее цель: Ромашина возвращалась только для выступления в Токио.
Шесть золотых медалей Ромашиной – это не предел. Хотя и остается рекордным результатом для всего синхронного плавания. На Олимпиаде-2020 состоятся еще групповые соревнования – там Ромашина тоже выступит. Это почти наверняка и станет ее последним олимпийским стартом. Сейчас Ромашина имеет по три олимпийских золота в дуэте и группе за карьеру.
Только цели у нее теперь другие: