Светлана Ромашина

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Олимпиада 2020
Путин подписал указ о награждении участников Олимпиады-2020 госнаградами: Ромашина получит Орден Невского, Садулаев – Орден Почета
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Синхронистка Ромашина выиграла семь золотых медалей на Олимпиадах. Это рекорд России
#Светлана Ромашина
Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Сборная России по синхронному плаванию выиграла Олимпиаду-2020
#Олимпиада-2020
Водные виды
Ромашина первой в истории синхронного плавания стала шестикратной олимпийской чемпионкой
#Светлана Ромашина
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Лучшая синхронистка мира тренируется по десять часов в день и царит даже после рождения ребенка. Уже 16 лет она берет только золото
#Светлана Ромашина
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
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