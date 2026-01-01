Светлана Ромашина

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Лучшая синхронистка мира тренируется по десять часов в день и царит даже после рождения ребенка. Уже 16 лет она берет только золото
#Светлана Ромашина
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020