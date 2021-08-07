Олимпиада-2020
Светлана Ромашина
🥇🇷🇺 Сборная России по синхронному плаванию выиграла Олимпиаду-2020
3 часа назад
Она набрала 196,0979 балла. В составе сборной 🇷🇺 России выступили Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.
- Сборная России побеждала на Олимпиадах с 2000 года. Последний раз Россия не брала золото в 1996 году – тогда было четвертое место.
- Светлана Ромашина шесть раз побеждала на Олимпиадах. Это ее седьмое золото. Ранее на Олимпиаде-2020 она выиграла золотую медаль в дуэте со Светланой Колесниченко.
- Это 18-е золото России на Олимпиаде в Токио.
Подиум:
1. 🇷🇺 Россия.
2. 🇨🇳 Китай.
3. 🇺🇦 Украина.
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