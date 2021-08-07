🥇🇷🇺 Сборная России по синхронному плаванию выиграла Олимпиаду-2020

Она набрала 196,0979 балла. В составе сборной 🇷🇺 России выступили Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

Сборная России побеждала на Олимпиадах с 2000 года. Последний раз Россия не брала золото в 1996 году – тогда было четвертое место.

Светлана Ромашина шесть раз побеждала на Олимпиадах. Это ее седьмое золото. Ранее на Олимпиаде-2020 она выиграла золотую медаль в дуэте со Светланой Колесниченко.

Это 18-е золото России на Олимпиаде в Токио.

Подиум:

1. 🇷🇺 Россия.

2. 🇨🇳 Китай.

3. 🇺🇦 Украина.

Медальный зачет Олимпиады-2020