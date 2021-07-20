Почему в синхронном плавании такой яркий макияж? И почему организаторы борются с ним за пять минут до старта?

Канадская синхронистка Эрин Уилсон говорит, что судьи обращают внимание на весь образ: «Важен внешний вид. Все должно быть идеальным: костюм, прическа, макияж и тело».

Иногда организаторы запрещают синхронисткам яркие образы. В 2016 пара Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной хотели выступить в роли инопланетянок с серебристыми лицами и синими губами. Но им пришлось смывать весь грим за пять минут до выступления – он не понравился голландским организаторам. Они обычно всегда выступают за то, чтобы макияж был естественным. Организаторы в Казани тоже попросили Ромашину и Ищенко использовать более скромный макияж.