Почему в синхронном плавании такой яркий макияж? И почему организаторы борются с ним за пять минут до старта?
Вы точно удивляетесь двум вещам в синхронном плавании: странным лицам и количеству косметики на девушках. Это все связано. В синхронном плавании, как и в фигурном катании, оценивается артистизм – его спортсменки показывают лицом. Макияж помогает подчеркнуть образ.
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Канадская синхронистка Эрин Уилсон говорит, что судьи обращают внимание на весь образ: «Важен внешний вид. Все должно быть идеальным: костюм, прическа, макияж и тело».
Иногда организаторы запрещают синхронисткам яркие образы. В 2016 пара Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной хотели выступить в роли инопланетянок с серебристыми лицами и синими губами. Но им пришлось смывать весь грим за пять минут до выступления – он не понравился голландским организаторам. Они обычно всегда выступают за то, чтобы макияж был естественным. Организаторы в Казани тоже попросили Ромашину и Ищенко использовать более скромный макияж.
Теперь главный вопрос – как после выступления синхронистки сохраняют идеальный макияж?
Они используют водостойкую косметику, но даже ее выбрать сложно. Например, американки Анита Альварес и Мария Королева специально закупаются во Франции брендом, который их не подводил. Они говорят, что даже после нескольких проб весь макияж может растечься во время выступления. Им важен макияж, чтобы судьи и зрители видели их черты лица – с их расстояния до бассейна они не всегда заметны.
Но не обязательно все должно быть водостойким. Пудра и румяна могут быть обычными, если их правильно нанести. Единственное исключение – тушь, но синхронистки ее не очень любят – со временем она портит ресницы. Альтернатива туши –завивка ресниц, которая тоже их делает выразительными. Но она сработает, только если ресницы густые.
Синхронистки используют много средств, чтобы обезопасить себя и образ:
- Увлажняющий крем, чтобы защитить тело от хлорированной воды (она сушит кожу).
- Желатин с горячей водой. Эта смесь сохраняет в форме прическу.
- Жидкость для глаз, которая расслабляет глаза после хлора.
Обычно сами спортсменки занимаются макияжем. Светлана Ромашина говорит, что только однажды ей помогал визажист. Сейчас мода на яркий макияж уже ушла – есть правила:
«Это был невероятный опыт, когда ты приходишь с разминки и не суетишься, пытаясь нарисовать стрелки дрожащей от холода рукой.
Сейчас по правилам макияж должен быть более повседневным, нейтральным. Зато наши лица стали более узнаваемыми, а то раньше фраза «Я не узнаю вас в гриме» была про нас».