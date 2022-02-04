Путину запрещены Олимпиады, но он приехал в Пекин из-за встречи с лидером Китая. Американское тв показывало его во время прохода сборной Украины

Почему Путин попал на Олимпиаду, если русские чиновники под запретом

В декабре 2020 года CAS подтвердил запрет для России не только на гимн и флаг на Олимпиаде, но еще и на аккредитацию представителей правительства России и других высших чиновников. В список должностей вошел и президент.

Но в решении CAS есть несколько исключений:

Если представитель правительства – член МОК;

Если он тренер или спортсмен, попавший в состав на Олимпиаду;

Если он получит личное приглашение от главы государства, которое принимает Олимпиаду (или премьер-министра).

У Путина именно третья причина. Генсек Компартии Китая Си Цзиньпин пригласил его прошлой осенью.