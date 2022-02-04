Путину запрещены Олимпиады, но он приехал в Пекин из-за встречи с лидером Китая. Американское тв показывало его во время прохода сборной Украины
Почему Путин попал на Олимпиаду, если русские чиновники под запретом
В декабре 2020 года CAS подтвердил запрет для России не только на гимн и флаг на Олимпиаде, но еще и на аккредитацию представителей правительства России и других высших чиновников. В список должностей вошел и президент.
Но в решении CAS есть несколько исключений:
- Если представитель правительства – член МОК;
- Если он тренер или спортсмен, попавший в состав на Олимпиаду;
- Если он получит личное приглашение от главы государства, которое принимает Олимпиаду (или премьер-министра).
У Путина именно третья причина. Генсек Компартии Китая Си Цзиньпин пригласил его прошлой осенью.
Ранее Путин ездил на открытия Олимпиады только в Сочи и тот же Пекин
Путин стал президентом России в 2000 году + был премьер-министром с 2008-го по 2012-й. За это время открывалось 12 Олимпиад.
Путин посетил только три из них:
- В Китае – летнюю Олимпиаду-2008 в Пекине.
- В России – зимнюю Олимпиаду-2014 в Сочи.
- Снова в Китае – зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.
Когда он приехал
Пресс-секретарь Дмитрий Песков накануне рассказывал, что Путин отправится в Пекин в ночь с 3 на 4 февраля и не будет проводить публичных выступлений.
Утром 4 февраля ТАСС зафиксировал, что Путин прилетел в Пекин. Вечером – открытие.
Был ли Путин в трансляции
Американский телеканал NBC в прямом эфире церемонии открытия показал Путина на трибунах в тот момент, когда по стадиону проходили спортсмены из Украины.
Чем занимался Путин в Китае помимо открытия Олимпиады
После прилета он поучаствовал в российско-китайских переговорах, затем пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином за обедом без камер.
Также 4 февраля появились новости, что Россия и КНР подписали сотрудничество в области физкультуры и спорта.
На встрече с Си Цзиньпином Путин поблагодарил его за приглашение на Олимпиаду:
«Уважаемый господин председатель, дорогой друг, прежде всего хотел бы поблагодарить за приглашение на открытие Олимпийских игр. Мы знаем не понаслышке, что это огромная работа. Уверен, что наши китайские друзья проделали ее блестяще – как всегда это у вас происходит при подготовке таких крупных мероприятий.
Уверен, что наши спортсмены выступят достойно – и китайские, и российские. Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках».