Синхронное плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
23 июля начнутся летние Олимпийские игры. Пройдут они до 8 августа. «Гол» представляет гайды по видам спорта, в котором у нас самые большие шансы на медали. Сейчас – про синхронное плавание.
Какие дисциплины будут
- Выступление в дуэтах.
- Групповые выступления.
Формат соревнований включает в себя два этапа: квалификация и финал. На Олимпиаде спортсмены поборются за два комплекта наград.
Расписание этапов
- 04.08.2021. Женщины, дуэты.
- 07.08.2021. Женщины, команды.
Кто поедет от России
Начиная с 2000-го, наши спортсменки побеждали в пяти соревнованиях из пяти. С 2016 года наши спортсменки взяли 10 золотых медалей.
Россия – фаворит в групповых соревнованиях. Россия – фаворит в дуэтах. Там нас будут представлять:
- Светлана Ромашина. Ей 31 год, и она – пятикратная победительница Олимпийских игр. Брала золото в дуэтах (Лондон-2012 и Рио-2016) и в групповых соревнованиях (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-2016).
- Светлана Колесниченко. Ей 27 лет, и в активе Колесниченко уже есть золото ОИ – взяла его в групповых соревнования в Рио в 2016-м.
Обе спортсменки много раз побеждали на различных соревнованиях – мировых и европейских.
Кто будет конкурентом
Фаворит – Россия, и это традиционно. Кроме нашей сборной за победу в синхронном плавании поборются команды из Китая, Украины и Японии. Начиная с 2016-го японки – лидеры по бронзовым медалям (10), они занимают 4 место в зачете. Китаянки – пятые.
Сильные команды есть у США и Канады.