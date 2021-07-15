Олимпиада-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2020

Синхронное плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

час назад

23 июля начнутся летние Олимпийские игры. Пройдут они до 8 августа. «Гол» представляет гайды по видам спорта, в котором у нас самые большие шансы на медали. Сейчас – про синхронное плавание.

Какие дисциплины будут

  • Выступление в дуэтах.
  • Групповые выступления.

Формат соревнований включает в себя два этапа: квалификация и финал. На Олимпиаде спортсмены поборются за два комплекта наград.

Расписание этапов

  • 04.08.2021. Женщины, дуэты.
  • 07.08.2021. Женщины, команды.

Кто поедет от России

Начиная с 2000-го, наши спортсменки побеждали в пяти соревнованиях из пяти. С 2016 года наши спортсменки взяли 10 золотых медалей.

Россия – фаворит в групповых соревнованиях. Россия – фаворит в дуэтах. Там нас будут представлять:

  • Светлана Ромашина. Ей 31 год, и она – пятикратная победительница Олимпийских игр. Брала золото в дуэтах (Лондон-2012 и Рио-2016) и в групповых соревнованиях (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-2016).
  • Светлана Колесниченко. Ей 27 лет, и в активе Колесниченко уже есть золото ОИ – взяла его в групповых соревнования в Рио в 2016-м.

Обе спортсменки много раз побеждали на различных соревнованиях – мировых и европейских.

Кто будет конкурентом

Фаворит – Россия, и это традиционно. Кроме нашей сборной за победу в синхронном плавании поборются команды из Китая, Украины и Японии. Начиная с 2016-го японки – лидеры по бронзовым медалям (10), они занимают 4 место в зачете. Китаянки – пятые.

Сильные команды есть у США и Канады.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: imago-images.de, Xinhua/Global Look Press
Еще по теме
Расклад по Олимпиаде для России. Кто выиграет золото, где наших нет вообще, когда смотреть соревнования
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020