Синхронное плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Какие дисциплины будут

Выступление в дуэтах.

Групповые выступления.

Формат соревнований включает в себя два этапа: квалификация и финал. На Олимпиаде спортсмены поборются за два комплекта наград.

Расписание этапов

04.08.2021. Женщины, дуэты.

07.08.2021. Женщины, команды.

Кто поедет от России

Начиная с 2000-го, наши спортсменки побеждали в пяти соревнованиях из пяти. С 2016 года наши спортсменки взяли 10 золотых медалей.

Россия – фаворит в групповых соревнованиях. Россия – фаворит в дуэтах. Там нас будут представлять:

Светлана Ромашина. Ей 31 год, и она – пятикратная победительница Олимпийских игр. Брала золото в дуэтах (Лондон-2012 и Рио-2016) и в групповых соревнованиях (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-2016).

Светлана Колесниченко. Ей 27 лет, и в активе Колесниченко уже есть золото ОИ – взяла его в групповых соревнования в Рио в 2016-м.

Обе спортсменки много раз побеждали на различных соревнованиях – мировых и европейских.