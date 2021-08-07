Синхронистка Ромашина выиграла семь золотых медалей на Олимпиадах. Это рекорд России

Синхронистка Светлана Ромашина на Олимпиаде-2020 выиграла две золотых медали: победила в дуэте со Светланой Колесниченко и стала первой в командном турнире.

Для Ромашиной это золото стало седьмым на Олимпиадах. Она самая титулованная российская спортсменка (без учета СССР) на Олимпийских играх в истории.

Ромашина обошла лыжницу Любовь Егорову и шорт-трекиста Виктора Ана, которые выиграли по шесть золотых медалей на зимних Олимпийских играх.

Первое олимпийское золото Ромашина выиграла в 2008 году. Это была ее дебютная Олимпиада.

Ромашина – самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания (43 золотых медали на крупных турнирах). Она ни разу не выигрывала серебро и бронзу.