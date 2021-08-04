Ромашина первой в истории синхронного плавания стала шестикратной олимпийской чемпионкой

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили в соревновании дуэтов в синхронном плавании на Олимпиаде.

Для Ромашиной эта золотая медаль стала шестой в карьере. Ни одна синхронистка до нее не выигрывала столько наград.

🥇 – Пекин-2008 (группа)

🥇🥇 – Лондон-2012 (дуэт, группа)

🥇🥇– Рио-2016 (дуэт, группа)

🥇 – Токио-2020 (дуэт)

Ближайшие к Ромашиной по олимпийским чемпионством остаются Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко. Обе уже завершили карьеру.

Ромашина после медали в Токио объявила о завершении выступлений на ОИ. «Меня же дома ждут. Меня ждут дома муж, ребенок, и я очень хочу второго ребенка».