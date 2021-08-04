Светлана Ромашина
Олимпиада-2020
Ромашина первой в истории синхронного плавания стала шестикратной олимпийской чемпионкой
7 часов назад
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили в соревновании дуэтов в синхронном плавании на Олимпиаде.
Для Ромашиной эта золотая медаль стала шестой в карьере. Ни одна синхронистка до нее не выигрывала столько наград.
🥇 – Пекин-2008 (группа)
🥇🥇 – Лондон-2012 (дуэт, группа)
🥇🥇– Рио-2016 (дуэт, группа)
🥇 – Токио-2020 (дуэт)
Ближайшие к Ромашиной по олимпийским чемпионством остаются Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко. Обе уже завершили карьеру.
Ромашина после медали в Токио объявила о завершении выступлений на ОИ. «Меня же дома ждут. Меня ждут дома муж, ребенок, и я очень хочу второго ребенка».
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