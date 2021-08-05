Возился в огороде, получал бан за лекарства при сгонке веса – и выиграл золото Олимпиады для России в вольной борьбе
Угуев изначально был главным фаворитом Олимпиады-2020 в своем весе, но до финала добирался непросто.
- Он прошел американца Гилмана, хотя уступал в конце поединка.
- Выиграл у узбека Абдуллаева, но тоже к концу проигрывал.
- В полуфинале выбил иранца Атри – тут все прошло спокойнее
- В решающем поединке встретился с индийским спортсменом Дахией.
Каким был финал:
- Набрал два балла, когда соперник оказался за пределами ковра.
- Затем позволил столько же набрать сопернику, но тут же вышел вперед – 4:2.
- Снова вывел индуса за пределы ковра – 5:2 и провел результативную атаку – 7:2.
- Судья оценил атаку соперника в два балла за минуту до конца – 7:4.
- Но до конца схватки он не дал ничего сделать Дахии, счет остался прежним. Победа!
Что мы знаем о нашем чемпионе. Коротко.
• Угуев дважды выигрывал чемпионаты мира, уезжал с медалями на чемпионатах Европы. Часто – через боль. В 2017-м с травмой брал бронзу Европы.
• На следующий год к ЧМ проблема усилилась – потянул связку колена, но не сдавался: «Ну а что делать – не пропускать же главный старт сезона из-за какой-то ноги». Дополнительная мотивация возникла в финале: «Соперник проходит именно в больную ногу – правую. Разозлился, подумал, что чемпионом мира должен быть только я один».
За 40 секунд до конца схватки Угуев уступал, на ковер вышли медики, но золото взял именно он. И посвятил его маме.
• Была проблема с дисквалификацией. Рассказывал в 2017-м старший тренер сборной Дагестана Гайдар Гайдаров: «Был чемпионом мира по молодежи, после чего попался на фуросемиде - и на два года выпал из борьбы. Этот препарат оказался в его организме из-за того, что мальчик просто не мог согнать вес в категорию до 50 кг».
• Угуев родом из Хасавюрта. Говорил в мае 2020-го во время локдауна о своих занятиях: «Занимаюсь чем-нибудь по хозяйству, вожусь в огороде, помогаю родителям, с которыми живем в одном дворе. Позволяю себе поспать чуть дольше, и, конечно, уделяю много времени сыну, которому вчера исполнилось четыре месяца. Мне повезло, что я могу играть с ним, видеть, как он растет.
Многие борцы не могут этим похвастаться, потому что постоянные отъезды на сборы и соревнования не дают побыть с детьми».
• Как о нем говорят тренеры. Гайдаров: «Веселый, общительный парень, но пока что стеснительный, потому что его мало знают». Магомед Гусейнов: «Очень тихий парень, немногословный. Не знает о существовании таких слов как «не могу», «не знаю», «не получается». Заур - настоящий солдат!»
• «99 процентов – работа, 1 процент – талант». Этот девиз написан у Угуева в профиле на официальном сайте Олимпиады. «Гений – это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота», – говорил американский изобретатель Томас Эдисон. «В основе любого успеха – 99 процентов труда и 1 процент таланта», – так говорил советский ученый Александр Запесоцкий.