Возился в огороде, получал бан за лекарства при сгонке веса – и выиграл золото Олимпиады для России в вольной борьбе

Что мы знаем о нашем чемпионе. Коротко.

• Угуев дважды выигрывал чемпионаты мира, уезжал с медалями на чемпионатах Европы. Часто – через боль. В 2017-м с травмой брал бронзу Европы.

• На следующий год к ЧМ проблема усилилась – потянул связку колена, но не сдавался: «Ну а что делать – не пропускать же главный старт сезона из-за какой-то ноги». Дополнительная мотивация возникла в финале: «Соперник проходит именно в больную ногу – правую. Разозлился, подумал, что чемпионом мира должен быть только я один».

За 40 секунд до конца схватки Угуев уступал, на ковер вышли медики, но золото взял именно он. И посвятил его маме.