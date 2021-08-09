Олимпиада-2020
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Евгений Рылов
Виталина Бацарашкина
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#Олимпиада-2020 #Евгений Рылов #Никита Нагорный #фехтование #спортивная гимнастика #Виталина Бацарашкина #Ангелина Мельникова

Сколько наши спортсмены получат за медали и сколько Россия выплатит призовых суммарно за Олимпиаду-2020

5 часов назад
Автор:
Александр Плеханов

AFLO/Global Look Press

Завершилась летняя Олимпиада-2020. Россия взяла там 71 медаль: 20 золотых + 28 серебряных + 23 бронзовых. Это третий показатель на турнире – лучше только у США (113) и Китая (88). Такого количества медалей у России не было с 2004 года, но в общем медальном зачете она заняла только пятое место. Места считаются по количеству золотых медалей.

Министр спорта РФ Олег Матыцин еще до старта Олимпиады-2020 подробно рассказывал о призовых деньгах для медалистов. Отдельно он сказал, что каждый регион самостоятельно выбирает дополнительные меры поддержки. Плюс к этим деньгам добавится стипендия от президента Российской Федерации – 52 тысячи рублей в месяц. А призовые такие:

🥇 – 4 миллиона рублей

🥈 – 2,5 миллиона рублей

🥉 – 1,7 миллиона рублей

SVEN SIMON/Global Look Press

Мы посчитали общее количество призовых у спортсменов из России. В командных видах спорта учитывали каждую медаль отдельно. Получилось, что Россия выплатит спортсменам 409,9 миллиона рублей. Больше остальных заработали фехтовальщики (62,7 миллиона) и спортсмены из спортивной гимнастики (43,8). Там было много золотых медалей в командных видах.

Австралийская пловчиха Эмма Маккеон завоевала на Олимпиаде семь медалей – это главный показатель турнира. У России такого и близко не было, но сразу четыре спортсмена получили по три медали. Они и стали лидерами по призовым деньгам в России по итогам Олимпиады. Два отдельных победителя по деньгам:

  • Стрелок Виталина Бацарашкина – 10,5 миллиона рублей (4+4+2,5)
  • Пловец Евгений Рылов – 10,5 миллиона рублей (4+4+2,5)

Keystone Press Agency/Global Look Press

Уже есть примеры отдельных поощрений, которые не связаны с заявленными призовыми деньгами. Глава Ленинского городского округа Московской области Дмитрий Абаренов выписал пловцам Евгению Рылову и Ивану Гиреву премии по миллиону рублей за их выступление на Олимпиаде. Спортсменов наградили заново, но уже под гимн России.

Стрелок Виталина Бацарашкина сейчас претендует на звание Почетного гражданина Омска. Для нее тоже предусмотрена денежная премия в размере 7,5 миллиона рублей. Еще 3,7 миллиона – деньги для ее тренера. Эти деньги выделил из регионального бюджета губернатор Александр Бурков. Об этом спортсменка узнала прямо в аэропорту.

Все медали России на Олимпиаде-2020

93 страны выиграли на Олимпиаде-2020 минимум одну медаль

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Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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