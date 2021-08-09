Сколько наши спортсмены получат за медали и сколько Россия выплатит призовых суммарно за Олимпиаду-2020

Завершилась летняя Олимпиада-2020. Россия взяла там 71 медаль: 20 золотых + 28 серебряных + 23 бронзовых. Это третий показатель на турнире – лучше только у США (113) и Китая (88). Такого количества медалей у России не было с 2004 года, но в общем медальном зачете она заняла только пятое место. Места считаются по количеству золотых медалей.

Министр спорта РФ Олег Матыцин еще до старта Олимпиады-2020 подробно рассказывал о призовых деньгах для медалистов. Отдельно он сказал, что каждый регион самостоятельно выбирает дополнительные меры поддержки. Плюс к этим деньгам добавится стипендия от президента Российской Федерации – 52 тысячи рублей в месяц. А призовые такие:

🥇 – 4 миллиона рублей

🥈 – 2,5 миллиона рублей

🥉 – 1,7 миллиона рублей