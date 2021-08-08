Два незолота России в художественной гимнастике – боль. Но в этом спорте всегда спорное судейство, а у наших правда сильные соперницы
Художественная гимнастика на Олимпиаде – это всего два женских вида. Сначала девушки соревнуются в индивидуальном многоборье, где суммируются баллы за четыре упражнения. Потом проходит групповое многоборье. Там участвуют пять девушек, которые вместе выполняют разные упражнения. Баллы за них тоже складываются в итоговую сумму.
Отдельных соревнований по упражнениям на Олимпиаде не проводится, хотя на других турнирах они есть. Это основное отличие художественной гимнастики от спортивной, где вместе с многоборьем можно взять золото на разных снарядах. В художественной гимнастике есть два комплекта наград. И до Олимпиады-2020 их почти всегда брала Россия.
Так плохо не было с 1996-го. Тогда Россия взяла на играх серебро и бронзу
Считается, что художественная гимнастика появилась в России. Еще в 1934 году открылась Высшая школа художественного движения. Основной предмет там – художественная гимнастика. На Олимпиаде этот вид соревнований добавился в 1984 году. Сначала было только индивидуальное многоборье. Групповое появилось в 1996-м, поэтому мы считаем успехи от этой даты.
На Олимпиаде-1996 Россия взяла две медали. Яна Батыршина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье. Другие призовые места заняли украинки Серебрянская и Витриченко. В групповом многоборье у России была бронза – впереди Испания и Болгария. После 1996-го Россия не отдавала золото в двух видах, а иногда имела и несколько медалей.
В интервью «Р-Спорту» Батыршина рассказывала, что в 1996 году в художественной гимнастике было совсем другое время. Тогда по-другому проводилась система отбора призеров – в три круга. Сначала выступали 40 девушек, потом отбирались лучшие 20, а уже затем выбиралась десятка для борьбы за медали. Батыршина выступала на Олимпиаде без мыслей о медалях – просто работала.
Сборная России неудачно выступила во время олимпийского дебюта группового многоборья. Претендовала на золото или серебро, но ошиблась в упражнении с лентами и мячами. Для бронзы хватило отрыва от Франции, который команда создала в других выступлениях. Та олимпийская бронза для гимнасток все равно ценилась больше любых наград с ЧМ.
Сейчас индивидуальное многоборье на Олимпиаде – это квалификация и финал. Каждая спортсменка из России теперь выступает в другом осязаемом статусе. Сестры Аверины ехали на Олимпиаду в роли главных фаворитов индивидуального многоборья. Дина Аверина вообще четыре раза выигрывала его на других турнирах (трижды – на ЧМ).
Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева – эти девушки выступали за Россию в командном многоборье на Олимпиаде-2020. Пять лет назад Максимова, Тищенко и Близнюк уже соревновались на Олимпиаде в Рио. Тогда они опередили серебряных призеров на 0,477 балла. Были претендентами на золото и в 2021 году.
В Токио все говорят о судействе. Это объяснимо статусом России и субъективными оценками
Главное впечатление от художественной гимнастики на Олимпиаде-2020 – слова о необъективном судействе. Даже если в этом есть правда по сути, то яркая форма высказываний сейчас все перекрывает и отвлекает от главного. Мы разделили общий олимпийский скандал на семь пунктов, чтобы лучше ориентироваться в произошедшем.
Возможно, теперь общий поток станет чуть понятнее.
1) Важная деталь во всех словах русских гимнасток и тренеров о судействе Олимпиады-2020: «Мы победили их до Олимпиады». Эта фраза в разных вариациях проскакивает в каждом втором комментарии по соперницам на Олимпиаде. Отсылает к чемпионке Линой Ашрам, которая до этого выигрывала в многоборье только без России. И к Болгарии – ее Россия побеждала на ЧЕ.
2) Почему вообще так много разговоров о судействе? В художественной гимнастике оно всегда было субъективным. Громкий скандал случился в 2000 году на соревнованиях в Сарагосе, где некоторые судьи специально занижали оценки украинке Елене Витриченко. Комиссия выяснила эта по видеоанализу ее выступления. Тогда и началась работа над новыми правилами.
3) За все время правила оценок несколько раз менялись. Цель одна – сделать судейство проще и прозрачнее. В 2021 году каждое упражнение в художественной гимнастике оценивается через сумму баллов за сложность и исполнение. Сложность складывается еще из двух составляющих – трудности предмета и трудности тела. Все это переходит в одну общую оценку.
4) Судья и тренер по художественной гимнастике Елизавета Широкова говорила в интервью «СЭ»: «Я как судья соревнований могу сказать, что эти сотые балла можно тут добавить, там убавить. Слишком много критериев в гимнастике, за которые можно снять или добавить. Если пересудить упражнения Линой и Дины, то могут быть совершенно другие результаты. Например, в ленте».
5) Протесты – нормальное явление в художественной гимнастике. Они объясняются именно этими разными подходами к конкретной оценке. Судьи еще раз могут пересмотреть выступление и добавить баллы спортсменкам, либо просто ничего не делать. Обычно протесты подают те, кто проигрывает. Не зря чемпионка Линой Ашрам рассказывала, что довольна судейством.
6) Россия проиграла Олимпиаду реальным соперницам. Линой Ашрам – такая же талантливая спортсменка, которая догоняла Авериных. Даже обыгрывала их в оценках по отдельным видам. Болгария – страна с развитым направлением группового многоборья. В 2016 году она уже была бронзовым призером Олимпиады, а потом постепенно подбиралась к России.
7) Можно бесконечно говорить о ситуации с судейством на Олимпиаде – золото для России уже никто не вернет. Это главное, что нужно понимать по ситуации в художественной гимнастике. Серебро – личная трагедия Дины Авериной и сборной по групповому многоборью. Но оно не отменяет класс соперников России. На Олимпиаде-2020 они тоже заслужили свои награды.