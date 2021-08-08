Два незолота России в художественной гимнастике – боль. Но в этом спорте всегда спорное судейство, а у наших правда сильные соперницы

Так плохо не было с 1996-го. Тогда Россия взяла на играх серебро и бронзу

Считается, что художественная гимнастика появилась в России. Еще в 1934 году открылась Высшая школа художественного движения. Основной предмет там – художественная гимнастика. На Олимпиаде этот вид соревнований добавился в 1984 году. Сначала было только индивидуальное многоборье. Групповое появилось в 1996-м, поэтому мы считаем успехи от этой даты.

На Олимпиаде-1996 Россия взяла две медали. Яна Батыршина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье. Другие призовые места заняли украинки Серебрянская и Витриченко. В групповом многоборье у России была бронза – впереди Испания и Болгария. После 1996-го Россия не отдавала золото в двух видах, а иногда имела и несколько медалей.

В интервью «Р-Спорту» Батыршина рассказывала, что в 1996 году в художественной гимнастике было совсем другое время. Тогда по-другому проводилась система отбора призеров – в три круга. Сначала выступали 40 девушек, потом отбирались лучшие 20, а уже затем выбиралась десятка для борьбы за медали. Батыршина выступала на Олимпиаде без мыслей о медалях – просто работала.