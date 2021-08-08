художественная гимнастика
Дина Аверина
Арина Аверина
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#художественная гимнастика #Дина Аверина #Арина Аверина

Два незолота России в художественной гимнастике – боль. Но в этом спорте всегда спорное судейство, а у наших правда сильные соперницы

6 часов назад
Автор:
Александр Плеханов

Дина Аверина (слева).

AFLO/Global Look Press

Художественная гимнастика на Олимпиаде – это всего два женских вида. Сначала девушки соревнуются в индивидуальном многоборье, где суммируются баллы за четыре упражнения. Потом проходит групповое многоборье. Там участвуют пять девушек, которые вместе выполняют разные упражнения. Баллы за них тоже складываются в итоговую сумму.

Отдельных соревнований по упражнениям на Олимпиаде не проводится, хотя на других турнирах они есть. Это основное отличие художественной гимнастики от спортивной, где вместе с многоборьем можно взять золото на разных снарядах. В художественной гимнастике есть два комплекта наград. И до Олимпиады-2020 их почти всегда брала Россия.

Так плохо не было с 1996-го. Тогда Россия взяла на играх серебро и бронзу

Считается, что художественная гимнастика появилась в России. Еще в 1934 году открылась Высшая школа художественного движения. Основной предмет там – художественная гимнастика. На Олимпиаде этот вид соревнований добавился в 1984 году. Сначала было только индивидуальное многоборье. Групповое появилось в 1996-м, поэтому мы считаем успехи от этой даты.

На Олимпиаде-1996 Россия взяла две медали. Яна Батыршина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье. Другие призовые места заняли украинки Серебрянская и Витриченко. В групповом многоборье у России была бронза – впереди Испания и Болгария. После 1996-го Россия не отдавала золото в двух видах, а иногда имела и несколько медалей.

В интервью «Р-Спорту» Батыршина рассказывала, что в 1996 году в художественной гимнастике было совсем другое время. Тогда по-другому проводилась система отбора призеров – в три круга. Сначала выступали 40 девушек, потом отбирались лучшие 20, а уже затем выбиралась десятка для борьбы за медали. Батыршина выступала на Олимпиаде без мыслей о медалях – просто работала.

XinHua/Global Look Press

Сборная России неудачно выступила во время олимпийского дебюта группового многоборья. Претендовала на золото или серебро, но ошиблась в упражнении с лентами и мячами. Для бронзы хватило отрыва от Франции, который команда создала в других выступлениях. Та олимпийская бронза для гимнасток все равно ценилась больше любых наград с ЧМ.

Сейчас индивидуальное многоборье на Олимпиаде – это квалификация и финал. Каждая спортсменка из России теперь выступает в другом осязаемом статусе. Сестры Аверины ехали на Олимпиаду в роли главных фаворитов индивидуального многоборья. Дина Аверина вообще четыре раза выигрывала его на других турнирах (трижды – на ЧМ).

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева – эти девушки выступали за Россию в командном многоборье на Олимпиаде-2020. Пять лет назад Максимова, Тищенко и Близнюк уже соревновались на Олимпиаде в Рио. Тогда они опередили серебряных призеров на 0,477 балла. Были претендентами на золото и в 2021 году.

XinHua/Global Look Press

В Токио все говорят о судействе. Это объяснимо статусом России и субъективными оценками

Главное впечатление от художественной гимнастики на Олимпиаде-2020 – слова о необъективном судействе. Даже если в этом есть правда по сути, то яркая форма высказываний сейчас все перекрывает и отвлекает от главного. Мы разделили общий олимпийский скандал на семь пунктов, чтобы лучше ориентироваться в произошедшем. 

Возможно, теперь общий поток станет чуть понятнее.

1) Важная деталь во всех словах русских гимнасток и тренеров о судействе Олимпиады-2020: «Мы победили их до Олимпиады». Эта фраза в разных вариациях проскакивает в каждом втором комментарии по соперницам на Олимпиаде. Отсылает к чемпионке Линой Ашрам, которая до этого выигрывала в многоборье только без России. И к Болгарии – ее Россия побеждала на ЧЕ.

2) Почему вообще так много разговоров о судействе? В художественной гимнастике оно всегда было субъективным. Громкий скандал случился в 2000 году на соревнованиях в Сарагосе, где некоторые судьи специально занижали оценки украинке Елене Витриченко. Комиссия выяснила эта по видеоанализу ее выступления. Тогда и началась работа над новыми правилами.

3) За все время правила оценок несколько раз менялись. Цель одна – сделать судейство проще и прозрачнее. В 2021 году каждое упражнение в художественной гимнастике оценивается через сумму баллов за сложность и исполнение. Сложность складывается еще из двух составляющих – трудности предмета и трудности тела. Все это переходит в одну общую оценку.

4) Судья и тренер по художественной гимнастике Елизавета Широкова говорила в интервью «СЭ»: «Я как судья соревнований могу сказать, что эти сотые балла можно тут добавить, там убавить. Слишком много критериев в гимнастике, за которые можно снять или добавить. Если пересудить упражнения Линой и Дины, то могут быть совершенно другие результаты. Например, в ленте».

5) Протесты – нормальное явление в художественной гимнастике. Они объясняются именно этими разными подходами к конкретной оценке. Судьи еще раз могут пересмотреть выступление и добавить баллы спортсменкам, либо просто ничего не делать. Обычно протесты подают те, кто проигрывает. Не зря чемпионка Линой Ашрам рассказывала, что довольна судейством.

AFLO/Global Look Press

6) Россия проиграла Олимпиаду реальным соперницам. Линой Ашрам – такая же талантливая спортсменка, которая догоняла Авериных. Даже обыгрывала их в оценках по отдельным видам. Болгария – страна с развитым направлением группового многоборья. В 2016 году она уже была бронзовым призером Олимпиады, а потом постепенно подбиралась к России.

7) Можно бесконечно говорить о ситуации с судейством на Олимпиаде – золото для России уже никто не вернет. Это главное, что нужно понимать по ситуации в художественной гимнастике. Серебро – личная трагедия Дины Авериной и сборной по групповому многоборью. Но оно не отменяет класс соперников России. На Олимпиаде-2020 они тоже заслужили свои награды.

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Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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