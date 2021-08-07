Драма в финале многоборья: судьи думали над оценками Авериной пять минут. Все это время она стояла с сестрой и плакала
7 августа в Токио на Олимпиаде-2020 проходил финал по женскому многоборью в художественной гимнастике. Последнее упражнение было с лентой – и финальный показ был у Дины Авериной. На тот момент ее сестра Арина уже вылетела из борьбы за золото.
Надежда России была именно на Дину Аверину – и после ее выступления началась настоящая драма:
• После выступления Авериной судьи пять минут выставляли оценки.
• В это время Дина и Арина Аверины стояли вместе и обнимались. Дина все это время плакала.
• Ашрам обнималась с белорусской Алиной Горносько.
• Тренер сестер Авериных Вера Шаталина держалась все это время за голову.
• Реакция Авериной на результат.
• Периодически комментатор Маргарита Мамун выходила из комментаторской и кричала сестрам Авериным: «Вы лучшие!»
• В итоге первое место забрала Линой Ашрам. А вот реакция Дины Аверины:
После она сказала:
«Конечно, я понимала, к чему ведет эта задержка. Я не первый год в спорте. Я сразу же знала, что мне не поставят. Я надеялась и верила до последнего, но чуда не произошло, к сожалению. Дальше надо успокоиться и обдумать все. Нельзя принимать такие решения на такую голову. Когда расстроена, обижена, я могу все что угодно сказать, все что угодно сделать. А так нельзя. Надо подождать и уже потом думать, что будет дальше».
Еще Аверина говорила:
«Просто обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место заняла девочка, которая выступила с потерей.
Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, как я могла – и заняла второе место. Мне больше обидно за несправедливость. Я всегда за честный спорт».
Слова Ашрам:
«Я считаю, что судейство было отличное. У меня нет к оценкам никаких вопросов. Я довольна всеми своими предметами, но больше всех — мячом».