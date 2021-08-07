Драма в финале многоборья: судьи думали над оценками Авериной пять минут. Все это время она стояла с сестрой и плакала

После она сказала:

«Конечно, я понимала, к чему ведет эта задержка. Я не первый год в спорте. Я сразу же знала, что мне не поставят. Я надеялась и верила до последнего, но чуда не произошло, к сожалению. Дальше надо успокоиться и обдумать все. Нельзя принимать такие решения на такую голову. Когда расстроена, обижена, я могу все что угодно сказать, все что угодно сделать. А так нельзя. Надо подождать и уже потом думать, что будет дальше».

Еще Аверина говорила:

«Просто обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место заняла девочка, которая выступила с потерей.

Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, как я могла – и заняла второе место. Мне больше обидно за несправедливость. Я всегда за честный спорт».

Слова Ашрам:

«Я считаю, что судейство было отличное. У меня нет к оценкам никаких вопросов. Я довольна всеми своими предметами, но больше всех — мячом».