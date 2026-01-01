Художественная гимнастика: Материалы

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Что я хочу забыть из 2021 года и больше никогда не видеть. Авторы «Гола» грустят и злятся
#Гол
Прошел месяц с того скандала в художественной гимнастике: сестры Аверины задумывались об уходе, а Израиль снялся с чемпионата мира
#Дина Аверина
Два незолота России в художественной гимнастике – боль. Но в этом спорте всегда спорное судейство, а у наших правда сильные соперницы
#художественная гимнастика
Драма в финале многоборья: судьи думали над оценками Авериной пять минут. Все это время она стояла с сестрой и плакала
#Олимпиада-2020
Финал по многоборью в художественной гимнастике – большой скандал: много протестов, Авериных засудили, а Россия осталась без золота
#Олимпиада-2020
Самый трогательный момент дня – 46-летняя (!) гимнастка: слезы и аплодисменты от соперников. На первую Олимпиаду она ездила, когда сборной ее страны даже не существовало
#Оксана Чусовитина
Лучшие гимнастки мира – русские сестры-близнецы. Не смотрят выступления друг друга и из-за особой связи просыпаются одновременно даже в разных странах
#Олимпиада-2020
Чемпионку мира по гимнастике срочно госпитализировали. Говорит, что порезалась на кухне
#Александра Солдатова
Художественная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
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#художественная гимнастика
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Состав России на Олимпиаду-2020. Полный список всех 335 спортсменов по всем видам спорта
#Олимпиада-2020
44-летняя гимнастка Чусовитина выступит на 8-й Олимпиаде. Это рекорд в гимнастике, но не во всех видах спорта
#Оксана Чусовитина