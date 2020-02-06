Чемпионку мира по гимнастике срочно госпитализировали. Говорит, что порезалась на кухне
Четырехкратная чемпионка мира по гимнастике Александра Солдатова сейчас в больнице. «В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А.Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает», – заявили агентству городских новостей «Москва».
Солдатова находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. «Вчера к нам поступила, пока посетителям к ней нельзя. Состояние удовлетворительное, температура вечером и утром – 36,8», – передает «Р-Спорт».
Телеграм-канал Mash узнал реакцию самой спортсменки. В больницу она обратилась сама. На ее руках были обнаружены порезы. «Зачем? На этот вопрос Солдатова ответила про свою глупость. А потом испугалась и пошла к врачам. Девушку решили госпитализировать, поскольку это все-таки попытка суицида. В машине скорой (ее повезли в Склиф) вела себя адекватно и очень сожалела о произошедшем».
Солдатова пропускает московский этап Гран-при (7-9 февраля) по состоянию здоровья, это было известно заранее: «Она не выступит, потому что не восстановилась», – сказала ее тренер Анна Дьяченко. Сейчас произошедшее с Солдатовой – большая неожиданность для Дьяченко: «Вчера утром Саша звонила из больницы, сказала, что сдает анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня это такой же шок, как и для всех».
Проблемы со здоровьем у Солдатовой были еще осенью. Она снялась с турнира в Португалии. «После одного из упражнений ей стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, единственным верным решением было прекратить выступление», – говорила Дьяченко.
«У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась», – рассказывала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова несколько дней назад.
Что имеется в виду – неизвестно. Сама Солдатова как-то ответила на вопрос о своем весе: «Если я порой чуть больше выгляжу, то это не еда, не жир. Это вода. К сожалению, у меня немного нарушен метаболизм, и поэтому если пить немного больше, то появляются отеки. На следующий день все уходит, и я снова тростиночка. У всех организм разный, у меня вот есть такая небольшая проблема».
У Солдатовой 15 медалей чемпионатов мира и Европы. Из них – семь золотых. Известна история в 2018 году, когда Солдатова выиграла золотую медаль, но ее сильно раскритиковала Винер-Усманова: «Она не сделала половину элементов в финале. И если будет завтра так же делать, то сниму ее с соревнований. Да, несмотря на медаль».
Гимнастка относится с пониманием: «У нас бывают очень тяжелые тренировки, по 5-6 часов. Ирина сидит в зале и все время говорит начинать сначала. В такие моменты, я всегда думаю не о том, что я устала, а надо начинать заново… Я думаю: «Боже, спасибо, что вы сейчас здесь и доделываете все со мной до конца». Если бы не она, я бы давно ушла! Шутка, конечно. Но так и делаются золотые медали – через невозможное».
Пять лет назад тренер Дьяченко, с которой Солдатова работает с 12 лет, рассказывала об особенностях характера гимнастки: «Она была немножко скованной, может быть, даже закомплексованной. Она временами не верила, что она красивая девочка, что она может красиво двигаться. У нас временами проскальзывали такого рода диалоги: «Здесь нужно сделать так, это очень красиво…». А Саша пока не убедится сама перед зеркалом, или с помощью видео, что да, правда, это выглядит красиво, у нее это движение не «оживет».
«Боюсь запостить страшную фотографию или видео, где вдруг я там какая-то некрасивая. Хочется быть полностью открытой», – Солдатова признавала, что у нее есть такой комплекс, от которого хочется избавиться. В то же время говорила про себя: «Я жизнерадостная и общительная».
Комплексовавшая из-за внешности девушка выглядит вот так:
«Я ничего не загадываю, но мечта есть», – это уже другая тема. Солдатова не выступала на Олимпиаде-2016 и ждала следующую. До начала турнира в Токио остается пять с половиной месяцев, но сейчас главное – наладить здоровье. Катастрофа была близко.
UPD. Солдатова выпустила обращение по этой ситуации. Говорит, что порезалась на кухне и перед тренировкой поехала в больницу, чтобы заклеить раны.