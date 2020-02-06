Чемпионку мира по гимнастике срочно госпитализировали. Говорит, что порезалась на кухне

У Солдатовой 15 медалей чемпионатов мира и Европы. Из них – семь золотых. Известна история в 2018 году, когда Солдатова выиграла золотую медаль, но ее сильно раскритиковала Винер-Усманова: «Она не сделала половину элементов в финале. И если будет завтра так же делать, то сниму ее с соревнований. Да, несмотря на медаль».

Гимнастка относится с пониманием: «У нас бывают очень тяжелые тренировки, по 5-6 часов. Ирина сидит в зале и все время говорит начинать сначала. В такие моменты, я всегда думаю не о том, что я устала, а надо начинать заново… Я думаю: «Боже, спасибо, что вы сейчас здесь и доделываете все со мной до конца». Если бы не она, я бы давно ушла! Шутка, конечно. Но так и делаются золотые медали – через невозможное».

Пять лет назад тренер Дьяченко, с которой Солдатова работает с 12 лет, рассказывала об особенностях характера гимнастки: «Она была немножко скованной, может быть, даже закомплексованной. Она временами не верила, что она красивая девочка, что она может красиво двигаться . У нас временами проскальзывали такого рода диалоги: «Здесь нужно сделать так, это очень красиво…». А Саша пока не убедится сама перед зеркалом, или с помощью видео, что да, правда, это выглядит красиво, у нее это движение не «оживет».

« Боюсь запостить страшную фотографию или видео, где вдруг я там какая-то некрасивая . Хочется быть полностью открытой», – Солдатова признавала, что у нее есть такой комплекс, от которого хочется избавиться. В то же время говорила про себя: «Я жизнерадостная и общительная».

Комплексовавшая из-за внешности девушка выглядит вот так: