Художественная гимнастика

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Что я хочу забыть из 2021 года и больше никогда не видеть. Авторы «Гола» грустят и злятся
#Гол
Прошел месяц с того скандала в художественной гимнастике: сестры Аверины задумывались об уходе, а Израиль снялся с чемпионата мира
#Дина Аверина
Два незолота России в художественной гимнастике – боль. Но в этом спорте всегда спорное судейство, а у наших правда сильные соперницы
#художественная гимнастика
Драма в финале многоборья: судьи думали над оценками Авериной пять минут. Все это время она стояла с сестрой и плакала
#Олимпиада-2020
Финал по многоборью в художественной гимнастике – большой скандал: много протестов, Авериных засудили, а Россия осталась без золота
#Олимпиада-2020
Самый трогательный момент дня – 46-летняя (!) гимнастка: слезы и аплодисменты от соперников. На первую Олимпиаду она ездила, когда сборной ее страны даже не существовало
#Оксана Чусовитина
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Художественная гимнастика
Россия взяла золото и серебро в двух видах групповых упражнений на чемпионате мира по художественной гимнастике
#художественная гимнастика
Художественная гимнастика
Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира и обошла рекорд Канаевой
#Дина Аверина
Художественная гимнастика
Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира. Это повторение рекорда Евгении Канаевой
#Дина Аверина
Художественная гимнастика
Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Она взяла золото в упражнении с булавами
#Дина Аверина
Художественная гимнастика
Дина Аверина – 15-кратная чемпионка мира. Она выиграла золото в упражнениях с обручем и мячом
#Дина Аверина
Художественная гимнастика
Винер-Усманова заявила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль
#коронавирус