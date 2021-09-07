Прошел месяц с того скандала в художественной гимнастике: сестры Аверины задумывались об уходе, а Израиль снялся с чемпионата мира
🗓️️️ 7 августа: сестры Аверины сенсационно проиграли израильтянке Линой Ашрам в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020. Впереди был судейский скандал и много слез.
🗓️️ 7 сентября: стало известно, что сборная Израиля не выступит на ЧМ-2021 по художественной гимнастике. За три дня до этого «по профессиональным соображениям» снялась сама Ашрам.
Напомните, что произошло за месяц до этого?
На соревнованиях по художественной гимнастике Россия рассчитывала на две медали и точно ждала золотую. Абсолютным фаворитом считалась Дина Аверина, ближайшей конкуренткой – ее сестра Арина.
В итоге случилась катастрофа – Дина стала второй, Арине даже не досталась медаль (четвертое место). Выиграла Ашрам с преимуществом в 0,150 балла, несмотря на потерю предмета.
Шум был настолько сильным, что даже успехи Садулаева и Ласицкене через несколько часов в других видах спорта осознавались позже. Весь день 7 августа российские специалисты и болельщики возмущались судейством.
Что было дальше?
В основном, разговоры.
- Судьи жаловались на поступающие им угрозы.
- Технический комитет международной федерации гимнастики (FIG) не выявил нарушений в судействе.
- Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова пообещала позже подать протест в CAS.
- Сестры Аверины дали большое интервью «Матч ТВ». «Не так нужна эта золотая медаль, как нужна правда, чтобы дальше правильно судили российских гимнасток», – главный посыл.
Как стало ясно, что Израиль не выступит на ЧМ?
4 сентября от участия отказалась Ашрам. 7-го – РИА сообщило о снятии с турнира сборной Израиля, сославшись на официальный сайт Международной федерации гимнастики.
Найти соответствующую запись удалось не сразу. Но в официальном документе, где фигурируют участники, Израиль вычеркнут. Тренер сборной Израиля Элла Самофалова говорила, что снятие с ЧМ никак не связано с судейским скандалом на Олимпиаде.
Вся реакция разделилась на два довода: по мнению одних, израильтянки решили не обострять после Олимпиады, другие считают, что они просто отдыхают после напряженных соревнований.
Есть пример и у самой сборной России – например, на соревнования по спортивной гимнастике не поедет наша золотая олимпийская четверка – Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин. Парням надо отдохнуть – это объяснила старший тренер команды Валентина Родионенко.
Аверины выступят? Они вообще собираются продолжать?
В тот грустный день на Олимпиаде Дина рассказывала о реакции сестры: «Первый вопрос мой – останешься, чтобы сбылась мечта? Она сказала «нет», но это были эмоции. Ей здоровье позволяет остаться». И о своих мыслях: «У меня проблемы со спиной. Если позволит здоровье, то останусь».
Винер-Усманова говорила через три недели о своей реакции на решение сестер уйти из спорта: «Сейчас, после того, как вашими портретами разрисовывают дома, после разделения людей во всем мире на тех, кто за и против, пока идет целая война, вплоть до того, что ваши упражнения нельзя целиком посмотреть в интернете, и вы после этого будете мне говорить об этом? Убью. Быстро на тренировку». И они пришли».
В интервью «Матч ТВ» сестры все еще раздумывали. «Не могу точно сказать, заканчиваю я или остаюсь», – цитата Дины. «Я тоже пока в раздумьях – продолжать или нет. Пока четкого ответа не могу дать. Учиться надо», – говорила Арина.
Винер-Усманова 1 сентября ответила четко о Дине Авериной и ее травме: «Она вернулась и готовится к чемпионату мира».
Когда и где пройдет ЧМ?
На ЧМ нужно вернуться в Японию. Турнир состоится в период с 27 по 31 октября в японском городе Китакюсю.
На прошлом ЧМ восемь из девяти возможных золотых наград забрали россиянки. Пять золотых медалей завоевала Дина Аверина, одну – Арина. Ашрам тогда уехала с четырьмя серебряными и двумя бронзовыми наградами.