Прошел месяц с того скандала в художественной гимнастике: сестры Аверины задумывались об уходе, а Израиль снялся с чемпионата мира

🗓️️️ 7 августа: сестры Аверины сенсационно проиграли израильтянке Линой Ашрам в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020. Впереди был судейский скандал и много слез.

🗓️️ 7 сентября: стало известно, что сборная Израиля не выступит на ЧМ-2021 по художественной гимнастике. За три дня до этого «по профессиональным соображениям» снялась сама Ашрам.

Напомните, что произошло за месяц до этого?

На соревнованиях по художественной гимнастике Россия рассчитывала на две медали и точно ждала золотую. Абсолютным фаворитом считалась Дина Аверина, ближайшей конкуренткой – ее сестра Арина.

В итоге случилась катастрофа – Дина стала второй, Арине даже не досталась медаль (четвертое место). Выиграла Ашрам с преимуществом в 0,150 балла, несмотря на потерю предмета.

Шум был настолько сильным, что даже успехи Садулаева и Ласицкене через несколько часов в других видах спорта осознавались позже. Весь день 7 августа российские специалисты и болельщики возмущались судейством.