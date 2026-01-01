Абдулрашид Садулаев

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Борьба
Российских борцов не допустили на рейс в Амстердаме из-за нарушения масочного режима. Они летят на чемпионат мира
#коронавирус
Олимпиада 2020
Садулаев получил миллион долларов от депутата Госдумы после победы на Олимпиаде-2020. Представитель депутата это опроверг
#Абдулрашид Садулаев
Олимпиада 2020
Путин подписал указ о награждении участников Олимпиады-2020 госнаградами: Ромашина получит Орден Невского, Садулаев – Орден Почета
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺 Садулаев – знаменосец России на церемонии закрытия Олимпиады-2020
#Абдулрашид Садулаев
Олимпиада 2020
🥇 🇷🇺 Садулаев – олимпийский чемпион в вольной борьбе. Это 19-е золото России в Токио
#Олимпиада-2020
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Главный борец России посвящал победы имаму Шамилю – это ответ Кадырову и дагестанско-чеченскому спору. И получил четыре месяца бана
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#Абдулрашид Садулаев
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20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
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