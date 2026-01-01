Борьба: Новости

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Борьба
Российских борцов не допустили на рейс в Амстердаме из-за нарушения масочного режима. Они летят на чемпионат мира
#коронавирус
Олимпиада 2020
Садулаев получил миллион долларов от депутата Госдумы после победы на Олимпиаде-2020. Представитель депутата это опроверг
#Абдулрашид Садулаев
Олимпиада 2020
🇷🇺 Садулаев – знаменосец России на церемонии закрытия Олимпиады-2020
#Абдулрашид Садулаев
Олимпиада 2020
🥇 🇷🇺 Садулаев – олимпийский чемпион в вольной борьбе. Это 19-е золото России в Токио
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥉🇷🇺 Россия выиграла бронзу в вольной борьбе
#Олимпиада-2020
Борьба
🥇🇷🇺 Заурбек Сидаков взял золото в вольной борьбе. Это 17-я золотая медаль России
#Олимпиада-2020
Борьба
🥉🇷🇺 Найфонов взял бронзу в вольной борьбе
#Олимпиада-2020
Борьба
🥇🇷🇺 Угуев взял золото в вольной борьбе. Это 57-я медаль России на Олимпиаде
#Олимпиада-2020
Борьба
🇷🇺 Борец Сидаков вышел в финал Олимпиады. Он гарантировал России минимум серебро
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥉🇷🇺 Россия выиграла вторую бронзу в греко-римской борьбе. Это 50-я российская медаль на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥉🇷🇺 Россия взяла бронзу в греко-римской борьбе до 60 кг у мужчин на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада
82-летний олимпийский чемпион по вольной борьбе найден мертвым в Подмосковье
#Александр Иваницкий
Коронавирус
Главный тренер женской сборной России по борьбе умер от коронавируса
#Магомед Алиомаров