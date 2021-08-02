🥉🇷🇺 Россия взяла бронзу в греко-римской борьбе до 60 кг у мужчин на Олимпиаде-2020

В бою за третье место в весе до 60 кг 🇷🇺 Сергей Емелин победил 🇲🇩 Виктора Чобану – 12:1.

Емелин проиграл в четвертьфинале 🇨🇺 Луису Орте (он попал в финал), но в утешительном раунде победил 🇺🇸 Ильдара Хафизова.

Подиум:

1. 🇨🇺 Луис Орта.

2. 🇯🇵 Кэнъитиро Фумита.

3. 🇷🇺 Сергей Емелин.

3. 🇨🇳 Валихан Сайлик.

Емелин – чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Он впервые в карьере стал олимпийским призером.

Медальный зачет Олимпиады-2020