Олимпиада-2020
борьба
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2020 #борьба

🥉🇷🇺 Россия взяла бронзу в греко-римской борьбе до 60 кг у мужчин на Олимпиаде-2020

вчера, 13:56

В бою за третье место в весе до 60 кг 🇷🇺 Сергей Емелин победил 🇲🇩 Виктора Чобану – 12:1.

Емелин проиграл в четвертьфинале 🇨🇺 Луису Орте (он попал в финал), но в утешительном раунде победил 🇺🇸 Ильдара Хафизова.

Подиум:

1. 🇨🇺 Луис Орта.

2. 🇯🇵 Кэнъитиро Фумита.

3. 🇷🇺 Сергей Емелин.

3. 🇨🇳 Валихан Сайлик.

Емелин – чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Он впервые в карьере стал олимпийским призером.

Медальный зачет Олимпиады-2020

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Борьба на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020
#борьба