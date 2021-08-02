Олимпиада-2020
борьба
🥉🇷🇺 Россия взяла бронзу в греко-римской борьбе до 60 кг у мужчин на Олимпиаде-2020
вчера, 13:56
В бою за третье место в весе до 60 кг 🇷🇺 Сергей Емелин победил 🇲🇩 Виктора Чобану – 12:1.
Емелин проиграл в четвертьфинале 🇨🇺 Луису Орте (он попал в финал), но в утешительном раунде победил 🇺🇸 Ильдара Хафизова.
Подиум:
1. 🇨🇺 Луис Орта.
2. 🇯🇵 Кэнъитиро Фумита.
3. 🇷🇺 Сергей Емелин.
3. 🇨🇳 Валихан Сайлик.
Емелин – чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Он впервые в карьере стал олимпийским призером.
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