Борьба на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Олимпиада-2020 стартует в Японии с 23 июля, хотя некоторые соревнования уже начались за два дня до этой даты. Она продлится до 8 августа.
На «Голе» выходят гайды об основных видах спорта, которые на ней представлены. Новый материал – о борьбе: вольной и греко-римской.
На Олимпиаде будет разыграно 18 комплектов наград – по шесть в вольной борьбе у мужчин и женщин, еще шесть – в греко-римской у мужчин.
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Основные правила
- В вольной и греко-римской борьбе – по шесть весовых категорий.
- Все соревнования в весовых категориях начинаются с 1/8 финала и проводятся по кубковой системе.
- Поединки проходят по пять минут, если понадобится дополнительное время – еще три минуты.
- Цель – положить соперника на лопатки или победить по очкам.
- В вольной борьбе разрешена работа с ногами, различные подсечки. В греко-римской – борьба исключительно выше талии.
Расписание соревнований
Ниже – когда будут медальные поединки:
2 августа, с 12:15:
- Греко-римская борьба, до 60 кг, мужчины.
- Греко-римская борьба, до 130 кг, мужчины.
- Вольная борьба, до 76 кг, женщины.
3 августа, с 12:15:
- Греко-римская борьба, до 77 кг, мужчины.
- Греко-римская борьба, до 97 кг, мужчины.
- Вольная борьба, до 68 кг, женщины.
4 августа, с 12:15:
- Греко-римская борьба, до 67 кг, мужчины.
- Греко-римская борьба, до 87 кг, мужчины.
- Вольная борьба, до 62 кг, женщины.
5 августа, с 12:15:
- Вольная борьба, до 57 кг, мужчины.
- Вольная борьба, до 86 кг, мужчины.
- Вольная борьба, до 57 кг, женщины.
6 августа, с 12:15:
- Вольная борьба, до 74 кг, мужчины.
- Вольная борьба, до 125 кг, мужчины.
- Вольная борьба, до 53 кг, женщины.
7 августа, с 12:45:
- Вольная борьба, до 65 кг, мужчины.
- Вольная борьба, до 97 кг, мужчины.
- Вольная борьба, до 50 кг, женщины.
Термины
- Бросок – прием в стойке, который выполняется с отрывом атакуемого борца от ковра и приводит его в опасное положение или положение проигрыша.
- Скручивание – действие атакующего, поворачивающее атакуемого борца вокруг его оси, чтобы расположить спиной к ковру.
- Захват – действие, когда борец удерживает руками или ногами какую-либо часть тела противника.
- Туше – победа после того, как борец кладет противника на лопатки.
Кто едет от России?
Вольная борьба, мужчины:
- Завур Угуев (до 57кг).
- Гаджимурад Рашидов (до 65 кг).
- Заурбек Сидаков (до 74 кг).
- Артур Найфонов (до 86 кг).
- Абдулрашид Садулаев (до 97 кг).
- Сергей Козырев (до 125 кг).
Вольная борьба, женщины:
- Стальвира Оршуш (до 50 кг).
- Ольга Хорошавцева (до 53 кг).
- Валерия Коблова (до 57 кг).
- Любовь Овчарова (до 62 кг).
- Ханум Велиева (до 68 кг).
- Наталья Воробьева (до 76 кг).
Греко-римская борьба, мужчины:
- Сергей Емелин (до 60 кг).
- Артем Сурков (до 67 кг).
- Александр Чехиркин (до 77 кг).
- Муса Евлоев (до 97 кг).
- Сергей Семенов (до 130 кг).
Кто фаворит?
Российские мужчины во всех категориях вольной борьбы имеют хорошие шансы на медаль. Угуев, Сидаков, Рашидов и Садулаев – фавориты в своих весах, Найфонов и Козырев – претенденты. У женщин шансов меньше. Скорее всего, все золото позабирают американки и японки, но у Пхогат из Индии и Айсулуу Тыныбековой из Киргизии тоже очень хорошие позиции.
В греко-римской борьбе тоже большая надежда на медали. Главный соперник Емелина – японец Фумита, у Суркова конкурентом будет кубинец Борреро, а выиграть золото Чехиркину будут мешать венгр Тамаш Леринц и швед
Алекс Бьюрберг Кессидис. Евлоев в своем весе – фаворит, а у Семенова есть шансы попасть в тройку.
За кем следить?
Кенитиро Фумита – фаворит в греко-римской борьбе до 60 кг, он – двукратный чемпион мира. Вне ковра у него есть милое хобби. Фумита рассказывал, что специально купил зеркальную камеру, чтобы фотографировать кошек. Выиграв ЧМ-2017, он отправился на остров Эносима, знаменитый тем, что там обитают одичавшие кошки. А выходные спортсмен любит проводить в кошачьем кафе.
В инстаграме Фумиты кошек особо не найти, но и ведется он редко. Другое дело – твиттер. Там много разных роликов и комиксов с кошками, а самое красивое – репосты видео, где кошки дружат с маленькими детьми.