Борьба на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Олимпиада-2020 стартует в Японии с 23 июля, хотя некоторые соревнования уже начались за два дня до этой даты. Она продлится до 8 августа.

На «Голе» выходят гайды об основных видах спорта, которые на ней представлены. Новый материал – о борьбе: вольной и греко-римской.

На Олимпиаде будет разыграно 18 комплектов наград – по шесть в вольной борьбе у мужчин и женщин, еще шесть – в греко-римской у мужчин.

Другие разборы:

Плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Теннис на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Основные правила