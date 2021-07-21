Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Борьба на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

40 минут назад

Олимпиада-2020 стартует в Японии с 23 июля, хотя некоторые соревнования уже начались за два дня до этой даты. Она продлится до 8 августа.

На «Голе» выходят гайды об основных видах спорта, которые на ней представлены. Новый материал – о борьбе: вольной и греко-римской.

На Олимпиаде будет разыграно 18 комплектов наград – по шесть в вольной борьбе у мужчин и женщин, еще шесть – в греко-римской у мужчин.

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Основные правила

  • В вольной и греко-римской борьбе – по шесть весовых категорий.
  • Все соревнования в весовых категориях начинаются с 1/8 финала и проводятся по кубковой системе.
  • Поединки проходят по пять минут, если понадобится дополнительное время – еще три минуты.
  • Цель – положить соперника на лопатки или победить по очкам.
  • В вольной борьбе разрешена работа с ногами, различные подсечки. В греко-римской – борьба исключительно выше талии.

Расписание соревнований

Ниже – когда будут медальные поединки:

2 августа, с 12:15:

  • Греко-римская борьба, до 60 кг, мужчины.
  • Греко-римская борьба, до 130 кг, мужчины.
  • Вольная борьба, до 76 кг, женщины.

3 августа, с 12:15:

  • Греко-римская борьба, до 77 кг, мужчины.
  • Греко-римская борьба, до 97 кг, мужчины.
  • Вольная борьба, до 68 кг, женщины.

4 августа, с 12:15:

  • Греко-римская борьба, до 67 кг, мужчины.
  • Греко-римская борьба, до 87 кг, мужчины.
  • Вольная борьба, до 62 кг, женщины.

5 августа, с 12:15:

  • Вольная борьба, до 57 кг, мужчины.
  • Вольная борьба, до 86 кг, мужчины.
  • Вольная борьба, до 57 кг, женщины.

6 августа, с 12:15:

  • Вольная борьба, до 74 кг, мужчины.
  • Вольная борьба, до 125 кг, мужчины.
  • Вольная борьба, до 53 кг, женщины.

7 августа, с 12:45:

  • Вольная борьба, до 65 кг, мужчины.
  • Вольная борьба, до 97 кг, мужчины.
  • Вольная борьба, до 50 кг, женщины.

Термины

  • Бросок – прием в стойке, который выполняется с отрывом атакуемого борца от ковра и приводит его в опасное положение или положение проигрыша.
  • Скручивание – действие атакующего, поворачивающее атакуемого борца вокруг его оси, чтобы расположить спиной к ковру.
  • Захват – действие, когда борец удерживает руками или ногами какую-либо часть тела противника.
  • Туше – победа после того, как борец кладет противника на лопатки.

Кто едет от России?

Вольная борьба, мужчины:

  • Завур Угуев (до 57кг).
  • Гаджимурад Рашидов (до 65 кг).
  • Заурбек Сидаков (до 74 кг).
  • Артур Найфонов (до 86 кг).
  • Абдулрашид Садулаев (до 97 кг).
  • Сергей Козырев (до 125 кг).

Вольная борьба, женщины:

  • Стальвира Оршуш (до 50 кг).
  • Ольга Хорошавцева (до 53 кг).
  • Валерия Коблова (до 57 кг).
  • Любовь Овчарова (до 62 кг).
  • Ханум Велиева (до 68 кг).
  • Наталья Воробьева (до 76 кг).

Греко-римская борьба, мужчины:

  • Сергей Емелин (до 60 кг).
  • Артем Сурков (до 67 кг).
  • Александр Чехиркин (до 77 кг).
  • Муса Евлоев (до 97 кг).
  • Сергей Семенов (до 130 кг).

Кто фаворит?        

Российские мужчины во всех категориях вольной борьбы имеют хорошие шансы на медаль. Угуев, Сидаков, Рашидов и Садулаев – фавориты в своих весах, Найфонов и Козырев – претенденты. У женщин шансов меньше. Скорее всего, все золото позабирают американки и японки, но у Пхогат из Индии и Айсулуу Тыныбековой из Киргизии тоже очень хорошие позиции.

В греко-римской борьбе тоже большая надежда на медали. Главный соперник Емелина – японец Фумита, у Суркова конкурентом будет кубинец Борреро, а выиграть золото Чехиркину будут мешать венгр Тамаш Леринц и швед

Алекс Бьюрберг Кессидис. Евлоев в своем весе – фаворит, а у Семенова есть шансы попасть в тройку.

За кем следить?

Кенитиро Фумита – фаворит в греко-римской борьбе до 60 кг, он – двукратный чемпион мира. Вне ковра у него есть милое хобби. Фумита рассказывал, что специально купил зеркальную камеру, чтобы фотографировать кошек. Выиграв ЧМ-2017, он отправился на остров Эносима, знаменитый тем, что там обитают одичавшие кошки. А выходные спортсмен любит проводить в кошачьем кафе.

В инстаграме Фумиты кошек особо не найти, но и ведется он редко. Другое дело – твиттер. Там много разных роликов и комиксов с кошками, а самое красивое – репосты видео, где кошки дружат с маленькими детьми.

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