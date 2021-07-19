Теннис на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

За кем следить?

Известно, что Циципас и Осака, по крайней мере, раньше много общались, да и сейчас подшучивают друг над другом, но и хвалят тоже регулярно. В 2019-м в сторис инстаграма Циципаса всплыли несколько скринов переписки с Осакой, где он рассказал, что у него почти нет друзей, а она говорила о стеснительности. Позже Циципас сказал, что его аккаунт был взломан.

В августе Циципас должен был стать частью шоу Tennis United, где участвовала Осака, но опоздал, потому что сидел с детьми. «Получается, ты присматривал сам за собой? Циципас еще такой ребенок...» – пошутила Осака.

Зимой Циципас выбил Надаля на Australian Open. Реакция Осаки: «Увлекаюсь едой, сама люблю готовить. Преимущественно эта японская кухня, но вчера в меню была греческая. Наверное, это и помогло Циципасу победить».

Сам Циципас в восторге от Осаки: «Мы периодически с ней общаемся. Наоми - замечательная девушка и очень сильная теннисистка. Она обладает всеми качествами, чтобы стать лицом нашего вида спорта».