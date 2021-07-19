Теннис на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Олимпиада-2020 состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года в Японии. Ранее она была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.
Мы на «Голе» рассказываем об основных видах спорта, которые на ней представлены. Здесь – о теннисе. В нем будет разыграно пять комплектов наград. Мужчины и женщины будут биться за медали в одиночных и парных разрядах, а еще будет смешанный парный разряд.
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Основные правила
- В одиночной игре участвуют два теннисиста по обеим сторонам площадки, в парной – по два игрока в команде.
- Задача – ракеткой направить мяч на сторону соперника так, чтобы тот не смог его отразить, не более чем после первого падения мяча на половине соперника.
- На подачу мяча – максимум две попытки.
- В каждом гейме за выигранный мяч теннисист получает сначала 15 очков, затем 30, затем 40. При равенстве (40-40) проводятся дополнительные розыгрыши до двух побед.
- Чтобы выиграть сет, нужно победить в шести геймах. За исключением счета 6:5 (для победы в сете при таком счете нужно выиграть 7:5) и 6:6 (в это случае проводится тай-брейк – нужно взять семь мячей, но с разницей не менее чем два мяча).
- Сколько сетов (два или три) нужно для победы в матче – определяет регламент соревнования.
Расписание соревнований
На Олимпиаде-2020 будет пять турниров, которые разыгрываются по стандартной системе плей-офф.
Мужчины, одиночный разряд:
- 24-25 июля, 5:00 – матчи первого круга.
- 26-27 июля, 5:00 – матчи второго круга.
- 28 июля, 5:00 – матчи третьего круга.
- 29 июля, 5:00 – матчи 1/4 финала.
- 30 июля, 6:00 – матчи 1/2 финала.
- 31 июля, 6:00 – матч за бронзу.
- 1 августа, 6:00 - финал
Мужчины, парный разряд:
- 24-25 июля, 5:00 – матчи первого круга.
- 26 июля, 5:00 – матчи второго круга.
- 27 июля, 5:00 – матчи 1/4 финала.
- 28 июля, 5:00 – матчи 1/2 финала.
- 30 июля, 6:00 – матч за бронзу и финал.
Женщины, одиночный разряд:
- 24-25 июля, 5:00 – матчи первого круга.
- 26 июля, 5:00 – матчи второго круга.
- 27 июля, 5:00 – матчи третьего круга.
- 28 июля, 5:00 – матчи 1/4 финала.
- 29 июля, 5:00 – матчи 1/2 финала.
- 31 июля, 6:00 – матч за бронзу и финал.
Женщины, парный разряд:
- 24-25 июля, 5:00 – матчи первого круга.
- 26-27 июля, 5:00 – матчи второго круга.
- 28 июля, 5:00 – матчи 1/4 финала.
- 29 июля, 5:00 – матчи 1/2 финала.
- 31 июля, 6:00 – матч за бронзу.
- 1 августа, 6:00 - финал
Микст:
- 28 июля, 5:00 – матчи первого круга.
- 29 июля, 5:00 – матчи 1/4 финала.
- 30 июля, 6:00 – матчи 1/2 финала.
- 31 июля, 6:00 – матч за бронзу.
- 1 августа, 6:00 - финал
Термины
Эйс – очко, выигранное первым ударом.
Смэш – сильный удар над головой с прямого хвата.
Брейк-пойнт – последнее очко, отделяющее от победы в гейме.
Матчбол – последнее очко, отделяющее от победы в матче.
Двойная ошибка – ошибка на подаче второй раз, очко засчитывается сопернику.
Кто едет от России?
У мужчин:
У женщин
- Екатерина Александрова
- Елена Веснина
- Вера Звонарева
- Дарья Касаткина
- Вероника Кудерметова
- Анастасия Павлюченкова
Кто фаворит?
На турнир не поедут многие знаменитые теннисисты, включая Федерера, Надаля, Тима, Вавринку и Халеп. Тренер сборной России по теннису Игорь Куницын отказался назвать явного фаворита: «Это всегда такие отдельные соревнования, на которых одного фаворита быть не может. Все находятся в нестандартных условиях, здесь загадывать бессмысленно».
И все-таки фаворитом у мужчин считается Новак Джокович, конкуренцию ему составят Медведев, Циципас и Зверев. В женском теннисе золото на домашней Олимпиаде может завоевать Наоми Осака.
За кем следить?
Известно, что Циципас и Осака, по крайней мере, раньше много общались, да и сейчас подшучивают друг над другом, но и хвалят тоже регулярно. В 2019-м в сторис инстаграма Циципаса всплыли несколько скринов переписки с Осакой, где он рассказал, что у него почти нет друзей, а она говорила о стеснительности. Позже Циципас сказал, что его аккаунт был взломан.
В августе Циципас должен был стать частью шоу Tennis United, где участвовала Осака, но опоздал, потому что сидел с детьми. «Получается, ты присматривал сам за собой? Циципас еще такой ребенок...» – пошутила Осака.
Зимой Циципас выбил Надаля на Australian Open. Реакция Осаки: «Увлекаюсь едой, сама люблю готовить. Преимущественно эта японская кухня, но вчера в меню была греческая. Наверное, это и помогло Циципасу победить».
Сам Циципас в восторге от Осаки: «Мы периодически с ней общаемся. Наоми - замечательная девушка и очень сильная теннисистка. Она обладает всеми качествами, чтобы стать лицом нашего вида спорта».