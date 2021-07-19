Олимпиада-2020
Теннис
Новак Джокович
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
Наоми Осака
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2020 #Новак Джокович #Даниил Медведев #Наоми Осака #Теннис #Стефанос Циципас

Теннис на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

43 минуты назад

Олимпиада-2020 состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года в Японии. Ранее она была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

Мы на «Голе» рассказываем об основных видах спорта, которые на ней представлены. Здесь – о теннисе. В нем будет разыграно пять комплектов наград. Мужчины и женщины будут биться за медали в одиночных и парных разрядах, а еще будет смешанный парный разряд.

Другие разборы:

Водное поло на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Баскетбол 3х3 на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Волейбол на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Основные правила

  • В одиночной игре участвуют два теннисиста по обеим сторонам площадки, в парной – по два игрока в команде.
  • Задача – ракеткой направить мяч на сторону соперника так, чтобы тот не смог его отразить, не более чем после первого падения мяча на половине соперника.
  • На подачу мяча – максимум две попытки.
  • В каждом гейме за выигранный мяч теннисист получает сначала 15 очков, затем 30, затем 40. При равенстве (40-40) проводятся дополнительные розыгрыши до двух побед.
  • Чтобы выиграть сет, нужно победить в шести геймах. За исключением счета 6:5 (для победы в сете при таком счете нужно выиграть 7:5) и 6:6 (в это случае проводится тай-брейк – нужно взять семь мячей, но с разницей не менее чем два мяча).
  • Сколько сетов (два или три) нужно для победы в матче – определяет регламент соревнования.

Расписание соревнований

На Олимпиаде-2020 будет пять турниров, которые разыгрываются по стандартной системе плей-офф.

Мужчины, одиночный разряд:

  • 24-25 июля, 5:00 – матчи первого круга.
  • 26-27 июля, 5:00 – матчи второго круга.
  • 28 июля, 5:00 – матчи третьего круга.
  • 29 июля, 5:00 – матчи 1/4 финала.
  • 30 июля, 6:00 – матчи 1/2 финала.
  • 31 июля, 6:00 – матч за бронзу.
  • 1 августа, 6:00 - финал

Мужчины, парный разряд:

  • 24-25 июля, 5:00 – матчи первого круга.
  • 26 июля, 5:00 – матчи второго круга.
  • 27 июля, 5:00 – матчи 1/4 финала.
  • 28 июля, 5:00 – матчи 1/2 финала.
  • 30 июля, 6:00 – матч за бронзу и финал.

Женщины, одиночный разряд:

  • 24-25 июля, 5:00 – матчи первого круга.
  • 26 июля, 5:00 – матчи второго круга.
  • 27 июля, 5:00 – матчи третьего круга.
  • 28 июля, 5:00 – матчи 1/4 финала.
  • 29 июля, 5:00 – матчи 1/2 финала.
  • 31 июля, 6:00 – матч за бронзу и финал.

Женщины, парный разряд:

  • 24-25 июля, 5:00 – матчи первого круга.
  • 26-27 июля, 5:00 – матчи второго круга.
  • 28 июля, 5:00 – матчи 1/4 финала.
  • 29 июля, 5:00 – матчи 1/2 финала.
  • 31 июля, 6:00 – матч за бронзу.
  • 1 августа, 6:00 - финал

Микст:

  • 28 июля, 5:00 – матчи первого круга.
  • 29 июля, 5:00 – матчи 1/4 финала.
  • 30 июля, 6:00 – матчи 1/2 финала.
  • 31 июля, 6:00 – матч за бронзу.
  • 1 августа, 6:00 - финал

Термины

Эйс – очко, выигранное первым ударом.

Смэш – сильный удар над головой с прямого хвата.

Брейк-пойнт – последнее очко, отделяющее от победы в гейме.

Матчбол – последнее очко, отделяющее от победы в матче.

Двойная ошибка – ошибка на подаче второй раз, очко засчитывается сопернику.

Кто едет от России?

У мужчин:

У женщин

Кто фаворит?

На турнир не поедут многие знаменитые теннисисты, включая Федерера, Надаля, Тима, Вавринку и Халеп. Тренер сборной России по теннису Игорь Куницын отказался назвать явного фаворита: «Это всегда такие отдельные соревнования, на которых одного фаворита быть не может. Все находятся в нестандартных условиях, здесь загадывать бессмысленно».

И все-таки фаворитом у мужчин считается Новак Джокович, конкуренцию ему составят Медведев, Циципас и Зверев. В женском теннисе золото на домашней Олимпиаде может завоевать Наоми Осака.

За кем следить?

Известно, что Циципас и Осака, по крайней мере, раньше много общались, да и сейчас подшучивают друг над другом, но и хвалят тоже регулярно. В 2019-м в сторис инстаграма Циципаса всплыли несколько скринов переписки с Осакой, где он рассказал, что у него почти нет друзей, а она говорила о стеснительности. Позже Циципас сказал, что его аккаунт был взломан.

В августе Циципас должен был стать частью шоу Tennis United, где участвовала Осака, но опоздал, потому что сидел с детьми. «Получается, ты присматривал сам за собой? Циципас еще такой ребенок...» – пошутила Осака.

Зимой Циципас выбил Надаля на Australian Open. Реакция Осаки: «Увлекаюсь едой, сама люблю готовить. Преимущественно эта японская кухня, но вчера в меню была греческая. Наверное, это и помогло Циципасу победить».

Сам Циципас в восторге от Осаки: «Мы периодически с ней общаемся. Наоми - замечательная девушка и очень сильная теннисистка. Она обладает всеми качествами, чтобы стать лицом нашего вида спорта».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de / AFLO / dpa / XinHua / Global Look Press
Еще по теме
Стрельба на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Водное поло на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Волейбол на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Фехтование на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Пляжный волейбол на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Гандбол на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Баскетбол 3х3 на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Художественная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Синхронное плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020
#Новак Джокович
#Даниил Медведев
#Наоми Осака
#Теннис
#Стефанос Циципас