Пляжный волейбол на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Осталась неделя до старта Олимпиады-2020 – она начнется 23 июля и пройдет в Токио. Мы на «Голе» готовим для вас обзорные тексты по каждому вида спорта. Вышли такие:
Гандбол на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Баскетбол 3х3 на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Синхронное плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Художественная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Сейчас расскажем про пляжный волейбол.
Какие правила?
- Мяч чуть больше того, что используется в обычном волейболе.
- Команды состоят из двух игроков. Травмы и дисквалификации = техническое поражение.
- Победа засчитывается после выигрыша в двух партиях. Каждая идет до 21 очка.
- Команда должна касаться мяча не более 3 раз. У каждой команды есть право на 30-секундный таймаут.
На Олимпиаде-2020 волейболисты разыграют два комплекта медалей.
Некоторые определения:
1. Бай – квалификация в следующий раунд турнира без игры.
2. Диг – защитный удар, который выполнен тыльной стороной ладони.
3. Кат – крученый удар вдоль сетки.
4. Креветка – накат за спину защитнику.
5. Панчер – волейболист с уклоном игры в атаку.
Какое расписание?
У мужчин:
- Групповой этап – 24.07.21-31.07.21.
- Четвертьфиналы – 04.08.2021.
- Полуфиналы – 05.08.2021.
- Матч за 3-е место – 07.08.21.
- Финал – 07.08.21.
Наши спортсмены играют с Испанией (24.07), Мексикой и Австралией (26.07), Норвегией (28.07), Латвией (29.07), Чехией (31.07).
У женщин:
- Групповой этап – 24.07.21-31.07.21.
- Четвертьфиналы – 03.08.2021.
- Полуфиналы – 04.08.2021.
- Матч за 3-е место – 06.08.21.
- Финал – 06.08.21.
Наши волейболистки играют против Италии (25.07), Кубы (28.07), Австралии (30.07).
Кто поедет от России?
От женщин: Надежда Мокрогузова-Светлана Холомина.
От мужчин: Вячеслав Красильников-Олег Стояновский (чемпионы ЧМ-19, чемпионы Мирового тура, на Евро-20 проиграли в финале норвежцам), Илья Лешуков-Константин Семенов.
Эти пары завоевывали неименные Олимпийские лицензии.
Кто фаворит?
У мужчин – Норвегия, Россия, Бразилия.
У женщин – Канада, США, Бразилия.
За кем следить на Олимпиаде?
У мужчин:
• Олег Стояновский – наш волейболист, который к 24-м годам взял золото ЧМ (стал чемпионом в 22 – самый молодой чемпион мира).
• Андерс Мол (Норвегия) – он и его партнер Кристиан Серам считаются сильнейшей парой в пляжном волейболе. По итогам сезона-2018/19 он остался с четырьмя наградами FIVB: лучший блокирующий, лучший сеттер, лучший атакующий игрок и просто лучший игрок. В 2020 году Мол получил травму бедра.
У женщин:
• Сара Паван (Канада) – чемпионка мира и 5-кратная победительница Мирового тура. Сейчас ей 34 – к этому возрасту она сделала неплохую карьеру в обычном волейболе и ушла в пляжный.
• Агата Беднарчук (Бразилия) – ей 37. И у Беднарчук есть золото ЧМ (2015), серебро Универсиады (2011) и бронза Олимпиды-2016.