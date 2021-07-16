Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Пляжный волейбол на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

час назад

Осталась неделя до старта Олимпиады-2020 – она начнется 23 июля и пройдет в Токио. Мы на «Голе» готовим для вас обзорные тексты по каждому вида спорта. Вышли такие:

Гандбол на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Баскетбол 3х3 на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Синхронное плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Художественная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Сейчас расскажем про пляжный волейбол.

Какие правила?

  • Мяч чуть больше того, что используется в обычном волейболе.
  • Команды состоят из двух игроков. Травмы и дисквалификации = техническое поражение.
  • Победа засчитывается после выигрыша в двух партиях. Каждая идет до 21 очка.
  • Команда должна касаться мяча не более 3 раз. У каждой команды есть право на 30-секундный таймаут.

На Олимпиаде-2020 волейболисты разыграют два комплекта медалей.

Некоторые определения:

1. Бай – квалификация в следующий раунд турнира без игры.

2. Диг – защитный удар, который выполнен тыльной стороной ладони.

3. Кат – крученый удар вдоль сетки.

4. Креветка – накат за спину защитнику.

5. Панчер – волейболист с уклоном игры в атаку.

Какое расписание?

У мужчин:

  • Групповой этап – 24.07.21-31.07.21.
  • Четвертьфиналы – 04.08.2021.
  • Полуфиналы – 05.08.2021.
  • Матч за 3-е место – 07.08.21.
  • Финал – 07.08.21.

Наши спортсмены играют с Испанией (24.07), Мексикой и Австралией (26.07), Норвегией (28.07), Латвией (29.07), Чехией (31.07).

У женщин:

  • Групповой этап – 24.07.21-31.07.21.
  • Четвертьфиналы – 03.08.2021.
  • Полуфиналы – 04.08.2021.
  • Матч за 3-е место – 06.08.21.
  • Финал – 06.08.21.

Наши волейболистки играют против Италии (25.07), Кубы (28.07), Австралии (30.07).

Кто поедет от России?

От женщин: Надежда Мокрогузова-Светлана Холомина.

От мужчин: Вячеслав Красильников-Олег Стояновский (чемпионы ЧМ-19, чемпионы Мирового тура, на Евро-20 проиграли в финале норвежцам), Илья Лешуков-Константин Семенов.

Эти пары завоевывали неименные Олимпийские лицензии.

Кто фаворит?

У мужчин – Норвегия, Россия, Бразилия.

У женщин – Канада, США, Бразилия.

За кем следить на Олимпиаде?

У мужчин:

• Олег Стояновский – наш волейболист, который к 24-м годам взял золото ЧМ (стал чемпионом в 22 – самый молодой чемпион мира).

• Андерс Мол (Норвегия) – он и его партнер Кристиан Серам считаются сильнейшей парой в пляжном волейболе. По итогам сезона-2018/19 он остался с четырьмя наградами FIVB: лучший блокирующий, лучший сеттер, лучший атакующий игрок и просто лучший игрок. В 2020 году Мол получил травму бедра.

У женщин:

• Сара Паван (Канада) – чемпионка мира и 5-кратная победительница Мирового тура. Сейчас ей 34 – к этому возрасту она сделала неплохую карьеру в обычном волейболе и ушла в пляжный.

• Агата Беднарчук (Бразилия) – ей 37. И у Беднарчук есть золото ЧМ (2015), серебро Универсиады (2011) и бронза Олимпиды-2016.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS, CTK/Global Look Press
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