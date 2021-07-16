Пляжный волейбол на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

За кем следить на Олимпиаде?

У мужчин:

• Олег Стояновский – наш волейболист, который к 24-м годам взял золото ЧМ (стал чемпионом в 22 – самый молодой чемпион мира).

• Андерс Мол (Норвегия) – он и его партнер Кристиан Серам считаются сильнейшей парой в пляжном волейболе. По итогам сезона-2018/19 он остался с четырьмя наградами FIVB: лучший блокирующий, лучший сеттер, лучший атакующий игрок и просто лучший игрок. В 2020 году Мол получил травму бедра.

У женщин:

• Сара Паван (Канада) – чемпионка мира и 5-кратная победительница Мирового тура. Сейчас ей 34 – к этому возрасту она сделала неплохую карьеру в обычном волейболе и ушла в пляжный.

• Агата Беднарчук (Бразилия) – ей 37. И у Беднарчук есть золото ЧМ (2015), серебро Универсиады (2011) и бронза Олимпиды-2016.