Гандбол на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Кто поедет от России?

Женская сборная:

Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина (ЦСКА).

Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Линейные: Ксения Макеева, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»).

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе – ЦСКА).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе – ЦСКА).

Тренерский штаб: Алексей Алексеев (главный тренер), Ольга Акопян, Томаш Главаты, Людмила Бодниева.

В заявку на первый матч попадут 14 гандболисток из состава. Одна спортсменка будет жить в олимпийской деревне в статусе «альтернативного игрока», замены которого на кого-то из основного состава и обратно не ограничены. А еще две запасных остановятся в аккредитованной МОК гостинице. Они смогут будут тренироваться в командных тренировках. Тренерский штаб сборной определится относительно статуса запасных накануне Олимпиады.

Кто фаворит?

У мужчин – Дания (победили в 2016-м), Швеция (2-е место в 2012-м), Франция (победители в 2012-м и в 2008-м).

У женщин – Норвегия (золото в 2012-м и 2008-м), Дания (золото в 1996-м, 2000-м и 2004-м), Россия (сборная победила на последней Олимпиаде).