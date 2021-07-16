Гандбол на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
23 июля стартует Олимпиада-2020 в Токио. «Гол» продолжает готовить обзорные материалы по всем видам спорта. Уже вышли такие:
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Сейчас расскажем про гандбол.
Какие правила и термины?
- Два тайма по 30 минут.
- Перерыв – 15 минут.
- В каждой команде – по 7 человек.
- Игроки могут бросать, ловить, толкать и останавливать мяч – руками, головой, корпусом и бедром.
- Игрок не в праве удерживать мяч дольше трех секунд и проходить с ним больше 3 шагов.
- Отбирать мяч можно только расправленной ладонью.
- Вратарь – единственный игрок из команды, который может касаться мяча любой частью тела, защищая ворота.
- Есть три вида штрафов: предупреждение, удаление на 2 минуты и удаление на всю игру.
На Олимпиаде-2020 разыгрываются два комплекта медалей. В гандболе выделяют такие необычные термины:
1. Правило трех секунд – игрок может держать мяч, стоя на месте, не более трех секунд.
2. Судья-секундометрист – фиксирует время игры и штрафов.
3. Судья-секретарь – ведет протокол игры.
4. Судья-информатор — информатор команд и фанатах о составах команд, забитых голах и т.д.
Какое расписание?
Мужчины:
- Групповой этап – 24.07.21 – 01.08.21.
- Четвертьфиналы – 03.08.21.
- Полуфиналы – 05.08.21.
- Матч за 3-е место – 07.08.21.
- Финал – 07.08.21.
Мужская сборная России по Гандболу не квалифицировалась на Олимпиаду.
Женщины:
- Групповой этап – 25.07.21 – 02.08.21.
- Четвертьфиналы – 04.08.21.
- Полуфиналы – 6.08.2021.
- Матч за 3-е место – 08.08.21.
- Финал – 08.08.21.
Женская сборная России сыграет с Швецией 27 июля, с Венгрией – 29 июля, с Испанией – 2 августа.
Кто поедет от России?
Женская сборная:
Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина (ЦСКА).
Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Линейные: Ксения Макеева, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»).
Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе – ЦСКА).
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе – ЦСКА).
Тренерский штаб: Алексей Алексеев (главный тренер), Ольга Акопян, Томаш Главаты, Людмила Бодниева.
В заявку на первый матч попадут 14 гандболисток из состава. Одна спортсменка будет жить в олимпийской деревне в статусе «альтернативного игрока», замены которого на кого-то из основного состава и обратно не ограничены. А еще две запасных остановятся в аккредитованной МОК гостинице. Они смогут будут тренироваться в командных тренировках. Тренерский штаб сборной определится относительно статуса запасных накануне Олимпиады.
Кто фаворит?
У мужчин – Дания (победили в 2016-м), Швеция (2-е место в 2012-м), Франция (победители в 2012-м и в 2008-м).
У женщин – Норвегия (золото в 2012-м и 2008-м), Дания (золото в 1996-м, 2000-м и 2004-м), Россия (сборная победила на последней Олимпиаде).
За кем следить на Олимпиаде?
У мужчин:
• Миккель Хансен (Дания) – 33-летний защитник, забивающий много голов. Трижды становился лучшим игроком мира.
• Никола Карабатич (Франция) – 37-летний француз из «ПСЖ» дважды брал Олимпийские игры. И сейчас хочет повторить результат. Главная мотивация добиться успеха – вернуться в хорошую форму после череды неприятных травм. За Францию отыграл более 300 матчей и забил около 1200 голов.
У женщин:
• Нора Мерк (Норвегия) – четыре раза брала Чемпионат Европы, дважды – ЧМ. И лишь раз добиралась до пьедестала ОИ – бронза в 2012-м. Сейчас ей 30, и Мерк говорит: «Я хочу победить. Я готова разбиться за свою сборную, чтобы наконец-то взять золото Олимпиады».