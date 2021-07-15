Баскетбол 3х3 на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
23 июля стартуют летние Олимпийские игры-2020 в Токио. Мы представляем гайды по разным видам спорта:
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Сейчас расскажем про баскетбол 3х3.
Какие правила
- На поле у двух команд – по 3 игрока. Еще один – в запасе. Тренер смотрит матч, но никак не может повлиять на него.
- Начало игры – по жребию. Овертайм – тоже.
- Одно попадание = 1 набранное очко. Дальний бросок = 2 очка.
- Игра идет 10 минут или до 21 очка.
- Атака начинается, когда команда выводит мяч за дугу.
- Игра идет со специальным мячом (утяжеленная модель).
- Овертайм до 2 очков.
- 7 командных фолов = 2 очка штрафа.
- 10 командных фолов = 2 очка штрафа + владение соперника.
- Удаление игрока происходит после двух неспортивных фолов.
- Если игра не остановлена, тайм-ауты и замены запрещены. Замены проходят без участия судьи.
На Олимпийских играх спортсмены разыграют два комплекта медалей.
Даты соревнований
Мужчины:
- 24.07.2021-27.07.2021 – групповой этап, мужчины.
- 27.07.2021 – четвертьфинальные матчи.
- 28.07.2021 – полуфиналы.
- 28.07.2021 – матч за третье место.
- 28.07.2021 – финал.
Женщины:
- 24.07.2021-27.07.2021 – групповой этап, мужчины.
- 27.07.2021 – четвертьфинальные матчи.
- 28.07.2021 – полуфиналы.
- 28.07.2021 – матч за третье место.
- 28.07.2021 – финал.
Кто поедет от России
Кандидаты в мужскую сборную России: Борис Логачев, Кирилл Писклов, Антон Понкрашов, Станислав Шаров.
Кандидаты в женскую сборную России: Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина, Мария Черепанова.
Официальные заявки сборных будут известны 23 июля.
Кто фаворит
Выступление сборной России трудно предсказать, потому что это первое участие команды 3х3 от нашей страны на ОИ. Да и сам вид спорта впервые вошел в программу Игр.
Если говорить о чемпионатах мира, то они проводятся с 2012 года – состоялись уже шесть раз. У мужчин 4 раза победила Сербия, по разу – Катар и США. Сербы и американцы – главные конкуренты за победу у мужчин.
У было 5 ЧМ. 2 победы у американок, по одной – у Чехии, России и Китая. Эти четыре сборные поборются за Олимпийское золото.