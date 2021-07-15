Баскетбол 3х3 на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Кто поедет от России

Кандидаты в мужскую сборную России: Борис Логачев, Кирилл Писклов, Антон Понкрашов, Станислав Шаров.

Кандидаты в женскую сборную России: Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина, Мария Черепанова.

Официальные заявки сборных будут известны 23 июля.

Кто фаворит

Выступление сборной России трудно предсказать, потому что это первое участие команды 3х3 от нашей страны на ОИ. Да и сам вид спорта впервые вошел в программу Игр.

Если говорить о чемпионатах мира, то они проводятся с 2012 года – состоялись уже шесть раз. У мужчин 4 раза победила Сербия, по разу – Катар и США. Сербы и американцы – главные конкуренты за победу у мужчин.

У было 5 ЧМ. 2 победы у американок, по одной – у Чехии, России и Китая. Эти четыре сборные поборются за Олимпийское золото.