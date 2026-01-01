баскетбол 3х3

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Олимпиада 2020
🇷🇺🥈 Мужская сборная России по баскетболу 3х3 выиграла серебро Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺🥈 Женская сборная России – серебряный призер Олимпиады-2020 по баскетболу 3х3
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏀 Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады-2020. Соперник – США
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏀 Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила четырехкратных чемпионов мира Сербию и вышла в финал Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏀 Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 вышли в плей-офф на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
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Серебро России в баскетболе 3х3 выиграли близняшки. Финал прошел в их день рождения
#Олимпиада-2020
Финал баскетбола 3х3 – драма: наш игрок заматывал обувь пластырем из-за оторванной подошвы, соперник лечил ногу и командовал со стула
#Олимпиада-2020
Как устроен баскетбол 3х3, зачем он нужен и почему Россия в нем такая сильная (а в обычном – нет)
#Олимпиада-2020
Баскетбол 3х3 на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
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#Олимпиада-2020
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