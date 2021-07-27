🏀 Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 вышли в плей-офф на Олимпиаде-2020

Мужчины провели семь матчей, в которых трижды победили и четыре раза проиграли. В последней игре они уступили 🇷🇸 Сербии – 10:21. Россия заняла пятое место в группе и проведет игру в четвертьфинале.

Женщины за семь матчей в группе победили пять раз и дважды проиграли. В последнем матче они победили 🇮🇹 Италию – 17:9. Россия заняла второе место в группе и вышла напрямую в полуфинал, где сыграет с победителем пары 🇨🇳 Китай – 🇮🇹 Италия.

Баскетбол 3х3 впервые представлен в программе Олимпиады. На чемпионатах мира среди мужчин чаще всех побеждала 🇷🇸 Сербия (четыре титула), среди женщин – 🇺🇸 США (два титула). Женская сборная России выигрывала ЧМ в 2017 году.