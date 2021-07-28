Серебро России в баскетболе 3х3 выиграли близняшки. Финал прошел в их день рождения
России проиграла США в финале женского баскетбола 3x3 со счетом 15:18. В составе России играли четыре девушки: Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга и Евгения Фролкины.
С сестрами Фролкиными связан любопытный факт: день финала пришелся на их день рождения. 28 июля им исполнилось 24 года.
Хотя изначально на Олимпиаду ехала только Ольга. Евгения заменила в составе травмированную Марию Черепанову.
После поражения Фролкины рассказали, что будут праздновать в самолете. Сестры соскучились по родственникам, уже ждут возвращения в Пензу и отошли от поражения:
«Это сказка и сон. Это мечта, которой хочет добиться каждый спортсмен. Мы здесь, и мы очень рады. Это огромный подарок судьбы для каждого спортсмена. Не все попадают на нее, и не все играют в финале».
Фролкины страшно ругались в детстве, но баскетбол их объединил. Они попали в спорте из пиццерии
В детстве Фролкины много дрались, даже однажды разбили стекло в двери. Мама отдала их в спорт, где сестры сплотились: «Мы как-то поняли: «А чего мы друг против друга-то? Мы же можем объединиться против кого-то еще».
Фролкины попробовали много видов спорта, но остановились на баскетболе. Случайно познакомились с тренером, когда сидели в пиццерии после тренировки в бассейне.
В стритбол девушки попали из классического баскетбола. В формате 3х3 они играют только два года и обычно летом, но из классического баскетбола не хотят уходить. Фролкины играют за курское «Динамо», которое в чемпионате России четыре сезона подряд занимает второе место.
Формат 3х3 их тоже затянул. В интервью «Матч ТВ» они рассказывали:
Евгения: «Генеральный менеджер Игорь Кочарян нас позвал на сборы. Мы такие: «Не-не-не, у нас был тяжелый клубный сезон, мы не можем, мы устали».
Ольга: «А потом сами не заметили как сыграли первый турнир – и поняли, что все. Попали мы на баскетбол 3х3. Это наше».
Баскетбол 3х3 нравится им тем, что там быстрее ритм игры, но из-за этого больше столкновений. Зато всегда видно, куда можно отдать пас сестре. Ольга говорит, что поэтому иногда взаимопонимание с сестрой вредит всей команде, потому что они пасуют только друг другу.
Но в последнее время они стали лучше чувствовать других партнерш по команде. Например, в Токио все четыре девушки в сборной хорошо дружат, вместе решают бытовые вопросы и ездят по магазинам. Токио удивил девушек:
«Первые дни мы были в полной эйфории! В олимпийской деревне есть большой молл, мы съездили туда, все посмотрели, со всеми познакомились и сфотографировались. Еще впечатлили беспилотные электробусы. С виду – обычный микроавтобус, только едет сам! Это так неожиданно»