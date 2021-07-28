Серебро России в баскетболе 3х3 выиграли близняшки. Финал прошел в их день рождения

С сестрами Фролкиными связан любопытный факт: день финала пришелся на их день рождения. 28 июля им исполнилось 24 года.

Хотя изначально на Олимпиаду ехала только Ольга. Евгения заменила в составе травмированную Марию Черепанову.

После поражения Фролкины рассказали, что будут праздновать в самолете. Сестры соскучились по родственникам, уже ждут возвращения в Пензу и отошли от поражения:

«Это сказка и сон. Это мечта, которой хочет добиться каждый спортсмен. Мы здесь, и мы очень рады. Это огромный подарок судьбы для каждого спортсмена. Не все попадают на нее, и не все играют в финале».

Фролкины страшно ругались в детстве, но баскетбол их объединил. Они попали в спорте из пиццерии

В детстве Фролкины много дрались, даже однажды разбили стекло в двери. Мама отдала их в спорт, где сестры сплотились: «Мы как-то поняли: «А чего мы друг против друга-то? Мы же можем объединиться против кого-то еще».

Фролкины попробовали много видов спорта, но остановились на баскетболе. Случайно познакомились с тренером, когда сидели в пиццерии после тренировки в бассейне.