баскетбол 3х3

Лента
Материалы
Новости
Олимпиада 2020
🇷🇺🥈 Мужская сборная России по баскетболу 3х3 выиграла серебро Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺🥈 Женская сборная России – серебряный призер Олимпиады-2020 по баскетболу 3х3
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏀 Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады-2020. Соперник – США
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏀 Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила четырехкратных чемпионов мира Сербию и вышла в финал Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏀 Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 вышли в плей-офф на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020