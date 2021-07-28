Олимпиада-2020
баскетбол
25/17
баскетбол 3х3
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🏀 Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила четырехкратных чемпионов мира Сербию и вышла в финал Олимпиады-2020
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В полуфинале Россия победила Сербию – 21:10.
Финал начнется в 16:25 по московскому времени. Соперником России будет победитель пары Бельгия – Латвия.
- Сербия – четырехкратный чемпион мира по баскетболу 3х3. Этот вид спорта впервые попал в программу Олимпийских игр.
- В группе Сербия заняла первое место, Россия стала пятой. В последнем матче на групповом этапе Россия проиграла Сербии со счетом 10:21.
В женском турнире Россия в полуфинале сыграет с Китаем. Возможный соперник по финалу – США.
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