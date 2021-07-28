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баскетбол 3х3
#Олимпиада-2020 #баскетбол #25/17 #баскетбол 3х3
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🏀 Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила четырехкратных чемпионов мира Сербию и вышла в финал Олимпиады-2020

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В полуфинале Россия победила Сербию – 21:10. 

Финал начнется в 16:25 по московскому времени. Соперником России будет победитель пары Бельгия – Латвия.

  • Сербия – четырехкратный чемпион мира по баскетболу 3х3. Этот вид спорта впервые попал в программу Олимпийских игр.
  • В группе Сербия заняла первое место, Россия стала пятой. В последнем матче на групповом этапе Россия проиграла Сербии со счетом 10:21.

В женском турнире Россия в полуфинале сыграет с Китаем. Возможный соперник по финалу – США.

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Источник:
Гол.ру
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