🏀 Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила четырехкратных чемпионов мира Сербию и вышла в финал Олимпиады-2020

В полуфинале Россия победила Сербию – 21:10.

Финал начнется в 16:25 по московскому времени. Соперником России будет победитель пары Бельгия – Латвия.

Сербия – четырехкратный чемпион мира по баскетболу 3х3. Этот вид спорта впервые попал в программу Олимпийских игр.

В группе Сербия заняла первое место, Россия стала пятой. В последнем матче на групповом этапе Россия проиграла Сербии со счетом 10:21.

В женском турнире Россия в полуфинале сыграет с Китаем. Возможный соперник по финалу – США.