🏀 Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады-2020. Соперник – США

В полуфинале сборная России победила Китай – 21:14.

Финал против США пройдет в 15:55 по московскому времени. В матче за третье место китаянки сыграют с Францией.

На групповом этапе Олимпиады-2020 сборная России заняла второе место и напрямую вышла в полуфинал.

Женская сборная России в 2017 году выигрывала чемпионат мира по баскетболу 3х3. Сборная США дважды становилась чемпионом мира.

Ранее в финал Олимпиады-2020 вышла мужская сборная России.