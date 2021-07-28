Олимпиада-2020
баскетбол
баскетбол 3х3
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🏀 Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады-2020. Соперник – США
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В полуфинале сборная России победила Китай – 21:14.
Финал против США пройдет в 15:55 по московскому времени. В матче за третье место китаянки сыграют с Францией.
- На групповом этапе Олимпиады-2020 сборная России заняла второе место и напрямую вышла в полуфинал.
- Женская сборная России в 2017 году выигрывала чемпионат мира по баскетболу 3х3. Сборная США дважды становилась чемпионом мира.
Ранее в финал Олимпиады-2020 вышла мужская сборная России.
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