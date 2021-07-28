Олимпиада-2020
баскетбол
баскетбол 3х3
#Олимпиада-2020 #баскетбол #баскетбол 3х3
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🇷🇺🥈 Женская сборная России – серебряный призер Олимпиады-2020 по баскетболу 3х3

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В финале Олимпиады-2020 сборная России проиграла США со счетом 15:18.

На групповом этапе Россия выиграла пять матчей из семи и вышла в плей-офф со второго места. В полуфинале россиянки победили Китай.

На турнире Россию представляли Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга и Евгения Фролкины.

Подиум:

1. 🇺🇸 США.

2. 🇷🇺 Россия.

3. 🇨🇳 Китай.

Это первый финал для баскетбола 3х3 на Олимпийских играх – вид спорта впервые вошел в программу соревнований.

В 2017 году Россия выиграла чемпионат мира. США – двукратные чемпионы мира (самые титулованные) и первые олимпийские чемпионки.

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Источник:
Гол.ру
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