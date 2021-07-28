Как устроен баскетбол 3х3, зачем он нужен и почему Россия в нем такая сильная (а в обычном – нет)
На Олимпиаде-2020 есть баскетбол. И там приехали звезды из США, правда, сразу же проиграли Франции. А есть – баскетбол 3х3. Что это игра, какие особенности и какие правила.
Что нужно знать о баскетболе 3х3
Подробно об этом виде спорта на Олимпиаде-20202 мы писали здесь.
Еще раз перечислим главные правила:
- В команде участвуют 3 игрока и 1 запасной.
- Игра – 10 минут времени или до 21 очка.
- Овертайм действует до 2 набранных очков.
- Одно попадание равно 1 очку. Одно дальнее попадание равно 2 очкам.
- Тренер не влияет на ход игры.
- У каждой команды есть время на атаку – 12 секунд.
Как появился баскетбол 3х3
В такой баскетбол люди играли еще в послевоенное время в США в бедных городских кварталах с одним кольцом для игры. В 1989-м в этой стране прошел первый крупный турнир.
Гораздо позже ФИБА одобрила популяризацию такого баскетбола. Дебют – в 2007-м в Макао на Азиатских зальных играх, а первый мировой турнир – в Сингапуре на юношеских Олимпийских играх.
В программу главной Олимпиады баскетбол 3х3 был включен в 2017-м.
Такой баскетбол – как отдельная субкультура, где свои правила и свой сленг, своя атмосфера. В него часто играли под музыку, в нем ценилось, прежде всего, индивидуальное мастерство и техника, в отличие от обычного баскетбола, где очень важны физические данные. Фактически уличный спорт стал частью Олимпийских игр.
Зачем баскетбол 3х3 появился на Олимпиаде
Комментируя включение этого вида спорта в программу Олимпиады, президент МОК Томас Бах сказал: «Рад, что Олимпийские игры в Токио станут более молодыми, более урбанистическими, а также позволят принять в них участие большему количеству спортсменок-женщин».
Помимо баскетбола 3х3 на Олимпиаде появились скейтбординг, серфинг, скалолазание и несколько других дисциплин. Бах объяснил: «Мы хотим сделать спорт привлекательным для молодежи. С множеством вариантов выбора, который есть у молодых людей, мы не можем ожидать, что они самостоятельно к нам придут. Нам приходится идти к ним.
Новые виды спорта, включенные в программу, − это «инновационное сочетание существующих и новых, сфокусированных на молодых людях мероприятий, которые популярны в Японии».
Зачем Олимпиада добавила уличные виды (скейтборд, скалолазание, BMX) и почему тут есть как минимум две проблемы
Россия – одна из фаворитов в баскетболе 3х3. Как так вышло
В обычном баскетболе 5х5 на Олимпиаду-2020 не отобрались ни мужчины, ни женщины из российской сборной.
В баскетболе 3х3 обе наши команды даже не проходили отбор – они попали благодаря рейтингу. Отбор производился еще в 2019 году, когда рейтинг формировался не только из спортивных результатов, но даже по вопросу популярности вида спорта в стране – больше турниров, больше вовлеченных в них людей. Все эти показатели суммировались, наши попали автоматически.
Руководитель департамента национальных сборных РФБ и руководитель департамента баскетбола 3х3 Олег Ушаков рассказывал, что попадание через квалификацию далось бы гораздо сложнее из-за отбора в мае: «У девушек все играют профессионально в баскетбол 5х5, сезон у них завершился в начале мая, у мужчин тоже ряд игроков выступают в Суперлиге. Просто не было бы времени на нормальную подготовку».
По рейтингу ФИБА на Олимпиаде мужская сборная России шла шестой, женская – пятой. Притом все равно мужская команда была претендентом на медаль, женская – на золото.
Если коротко – почему наши так хороши в этом виде спорта:
- Он появился в России не недавно – набирал популярность еще в середине 1990-х, турниры разных уровней стали появляться с начала 2000-х.
- В России уже проводятся чемпионаты страны по баскетболу 3х3.
- У спортсменов постоянно есть практика. Например, женщины одновременно выступают и в баскетболе 5х5.
- «Люди, которые отобрались на Олимпийские игры, на протяжении последних лет систематически играли на международных турнирах, и федерация планомерно готовила их как раз к Олимпиаде», – рассказывал глава департамента регионального баскетбола РФБ Владимир Дячок.
- В командах очень хорошая атмосфера и высокая конкуренция – это отмечал Ушаков.
Как сборные России по баскетболу 3х3 выступили на Олимпиаде
Ольга Фролкина набрала первые очки в истории этого вида спорта на Олимпиаде – матч России и Японии был самым первым. Наша команда выиграла у японок, а потом победила Китай, Монголию и Румынию. Поражения от США и Франции отодвинули ее на второе место, но позволили пройти напрямую в полуфинал – а там были устранены китаянки. Финал – против США.
Мужчинам путь дался сложнее, они терпели три поражения подряд, получили разгром от Сербии, но с пятого места вышли в четвертьфинал, где в упорной борьбе обыграли Нидерланды. А дальше – сенсационная победа в полуфинале над фаворитом Сербией. В финале Россия играет против Латвии.