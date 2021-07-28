Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020 #баскетбол

Как устроен баскетбол 3х3, зачем он нужен и почему Россия в нем такая сильная (а в обычном – нет)

час назад

На Олимпиаде-2020 есть баскетбол. И там приехали звезды из США, правда, сразу же проиграли Франции. А есть – баскетбол 3х3. Что это игра, какие особенности и какие правила.

Что нужно знать о баскетболе 3х3

Подробно об этом виде спорта на Олимпиаде-20202 мы писали здесь.

Еще раз перечислим главные правила:

  • В команде участвуют 3 игрока и 1 запасной.
  • Игра – 10 минут времени или до 21 очка.
  • Овертайм действует до 2 набранных очков.
  • Одно попадание равно 1 очку. Одно дальнее попадание равно 2 очкам.
  • Тренер не влияет на ход игры.
  • У каждой команды есть время на атаку – 12 секунд.

Как появился баскетбол 3х3

В такой баскетбол люди играли еще в послевоенное время в США в бедных городских кварталах с одним кольцом для игры. В 1989-м в этой стране прошел первый крупный турнир.

Гораздо позже ФИБА одобрила популяризацию такого баскетбола. Дебют – в 2007-м в Макао на Азиатских зальных играх, а первый мировой турнир – в Сингапуре на юношеских Олимпийских играх.

В программу главной Олимпиады баскетбол 3х3 был включен в 2017-м.

Такой баскетбол – как отдельная субкультура, где свои правила и свой сленг, своя атмосфера. В него часто играли под музыку, в нем ценилось, прежде всего, индивидуальное мастерство и техника, в отличие от обычного баскетбола, где очень важны физические данные. Фактически уличный спорт стал частью Олимпийских игр.

Зачем баскетбол 3х3 появился на Олимпиаде

Комментируя включение этого вида спорта в программу Олимпиады, президент МОК Томас Бах сказал: «Рад, что Олимпийские игры в Токио станут более молодыми, более урбанистическими, а также позволят принять в них участие большему количеству спортсменок-женщин».

Помимо баскетбола 3х3 на Олимпиаде появились скейтбординг, серфинг, скалолазание и несколько других дисциплин. Бах объяснил: «Мы хотим сделать спорт привлекательным для молодежи. С множеством вариантов выбора, который есть у молодых людей, мы не можем ожидать, что они самостоятельно к нам придут. Нам приходится идти к ним.

Новые виды спорта, включенные в программу, − это «инновационное сочетание существующих и новых, сфокусированных на молодых людях мероприятий, которые популярны в Японии».

Зачем Олимпиада добавила уличные виды (скейтборд, скалолазание, BMX) и почему тут есть как минимум две проблемы

Россия – одна из фаворитов в баскетболе 3х3. Как так вышло

В обычном баскетболе 5х5 на Олимпиаду-2020 не отобрались ни мужчины, ни женщины из российской сборной.

В баскетболе 3х3 обе наши команды даже не проходили отбор – они попали благодаря рейтингу. Отбор производился еще в 2019 году, когда рейтинг формировался не только из спортивных результатов, но даже по вопросу популярности вида спорта в стране – больше турниров, больше вовлеченных в них людей. Все эти показатели суммировались, наши попали автоматически.

Руководитель департамента национальных сборных РФБ и руководитель департамента баскетбола 3х3 Олег Ушаков рассказывал, что попадание через квалификацию далось бы гораздо сложнее из-за отбора в мае: «У девушек все играют профессионально в баскетбол 5х5, сезон у них завершился в начале мая, у мужчин тоже ряд игроков выступают в Суперлиге. Просто не было бы времени на нормальную подготовку».

По рейтингу ФИБА на Олимпиаде мужская сборная России шла шестой, женская – пятой. Притом все равно мужская команда была претендентом на медаль, женская – на золото.

Если коротко – почему наши так хороши в этом виде спорта:

  • Он появился в России не недавно – набирал популярность еще в середине 1990-х, турниры разных уровней стали появляться с начала 2000-х.
  • В России уже проводятся чемпионаты страны по баскетболу 3х3.
  • У спортсменов постоянно есть практика. Например, женщины одновременно выступают и в баскетболе 5х5.
  • «Люди, которые отобрались на Олимпийские игры, на протяжении последних лет систематически играли на международных турнирах, и федерация планомерно готовила их как раз к Олимпиаде», – рассказывал глава департамента регионального баскетбола РФБ Владимир Дячок.
  • В командах очень хорошая атмосфера и высокая конкуренция – это отмечал Ушаков.

Как сборные России по баскетболу 3х3 выступили на Олимпиаде

Ольга Фролкина набрала первые очки в истории этого вида спорта на Олимпиаде – матч России и Японии был самым первым. Наша команда выиграла у японок, а потом победила Китай, Монголию и Румынию. Поражения от США и Франции отодвинули ее на второе место, но позволили пройти напрямую в полуфинал – а там были устранены китаянки. Финал – против США.

Мужчинам путь дался сложнее, они терпели три поражения подряд, получили разгром от Сербии, но с пятого места вышли в четвертьфинал, где в упорной борьбе обыграли Нидерланды. А дальше – сенсационная победа в полуфинале над фаворитом Сербией. В финале Россия играет против Латвии.

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Все фото: XinHua / www.imago-images.de / Keystone Press Agency / Global Look Press
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