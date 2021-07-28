Как устроен баскетбол 3х3, зачем он нужен и почему Россия в нем такая сильная (а в обычном – нет)

Как появился баскетбол 3х3

В такой баскетбол люди играли еще в послевоенное время в США в бедных городских кварталах с одним кольцом для игры. В 1989-м в этой стране прошел первый крупный турнир.

Гораздо позже ФИБА одобрила популяризацию такого баскетбола. Дебют – в 2007-м в Макао на Азиатских зальных играх, а первый мировой турнир – в Сингапуре на юношеских Олимпийских играх.

В программу главной Олимпиады баскетбол 3х3 был включен в 2017-м.

Такой баскетбол – как отдельная субкультура, где свои правила и свой сленг, своя атмосфера. В него часто играли под музыку, в нем ценилось, прежде всего, индивидуальное мастерство и техника, в отличие от обычного баскетбола, где очень важны физические данные. Фактически уличный спорт стал частью Олимпийских игр.

Зачем баскетбол 3х3 появился на Олимпиаде

Комментируя включение этого вида спорта в программу Олимпиады, президент МОК Томас Бах сказал: «Рад, что Олимпийские игры в Токио станут более молодыми, более урбанистическими, а также позволят принять в них участие большему количеству спортсменок-женщин».