«Если я умру, кто ответит за это?» Спортсмены на Олимпиаде страдают из-за жары – Медведев вообще чуть не отключился
В третьем круге теннисного турнира Олимпиады-2020 в Токио Даниил Медведев встречался с итальянцем Фабио Фоньини. Несколько фактов про Фоньини:
- Сейчас ему 34 года.
- Самая большая победа – взял Открытый чемпионат Австралии в 2015-м.
- Также он доходил до полуфиналов «Ролана Гарроса» (2015) и Открытому чемпионату США (2011).
- Фоньини женат на Флавии Пеннетте – бывшей шестой ракетке мира.
- Его тренер – Коррадо Бараццутти, с ним начал сотрудничество в 2020-м. Бараццутти побеждал на Кубке Дэвиса в 1976-м – это единственный командный титул Италии с того момента.
- «Главная страсть после тенниса? «Дженоа». Я все детство провел на стадионе. Я помню все самые большие победы. Когда завершу карьеру, сразу набью себе татуировку с символом клуба. Хочу, чтобы она у меня была. Но не хочу, чтобы меня на данном этапе ассоциировали с чем-то еще, кроме тенниса».
Медведев перед матчем высоко оценивал Фоньини: «Он очень крутой игрок. Мы много играли. Я сейчас считал и удивился – пять раз встречались. Все матчи были тяжелые, он способен сходу начинать играть в свой очень быстрый теннис. Неприятный игрок, но если я сумею показать свой хороший теннис, у меня будут все шансы».
Также перед матчем Медведев жаловался на погоду. Сейчас в Токио жара свыше 30 градусов, осадков почти нет. Медведев говорил: «Я действительно акклиматизируюсь со временем. Сегодня были намного более приятные условия, меньше влажности. Было где-то пять минут во время матча, когда вышло солнце, сразу же стало жарко, вспотел. Тяжелее стало играть».
Медведев обыграл Фоньини – 6:2, 3:6, 6:2. Но самый главный момент этой встрече – Медведеву дважды было плохо, и он вызывал врача. Один раз он даже резко ответил судье. В конце второго сета судья спросил, все ли у него нормально. Медведев сказал: «У меня есть силы доиграть матч. Но если я умру, кто ответит за это?»
Во время встречи из-за жары у Медведева заблокировалась диафрагма, ему было трудно дышать. На третий сет он вышел уже в нормальном состоянии – помог 10-минутный холодный душ.
Это не единственный случай, когда теннисисты в Токио жаловались на аномальную жару. Карен Хачанов обыграл Диего Шварцмана (6:2, 2:6, 6:1), потом говорил:
«Мы просили ставить матчи попозже. Не хочу показаться слабым – физически я достаточно сильный, – но играть при такой жаре, чтобы умирать на корте. Другие виды спорта в зале проводят с кондиционерами или начинают соревнования в 9 утра. Никаких проблем не вижу начинать в 16-17 часов, когда становится легче».
Вот еще несколько случаев про жару в Токио:
1. На жару жаловался и Новак Джокович после матча с Яном-Леннардом Штруффом: «Корты поглощают тепло, мы находимся в ловушке. Думаю, сегодня был самый жаркий день. Надо что-то с этим делать».
2. По ходу матча против Сары Эррани Анастасия Павлюченкова перенесла тепловой удар.
3. Российская лучница Светлана Гомбоева тоже получила тепловой удар и упала в обморок.
4. Испанская теннисистка Паула Бадоса не доиграла матч из-за жары. Ее увезли с корта на коляске.
5. Многим триатлонистам было плохо после гонки 26 июля.
6. Норвежец Кристиан Блюменфельд стал чемпионом ОИ в гонке с заплывом на 1,5 км, езде на велосипеде на 40 км и беге на 10 км. Но после соревнования он уехал в больницу. Врачи забрали его на коляске.
Такая погодная ситуация считается для Токио нормальной в это время года. Организаторы предсказывали жару и заранее приняли некоторые меры безопасности. Например, откладывали некоторые соревнования на открытом воздухе на утро. Те, кто соревнуется на улице, могут делать перерывы на водопой или отдых в жилетах со льдом.