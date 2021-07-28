«Если я умру, кто ответит за это?» Спортсмены на Олимпиаде страдают из-за жары – Медведев вообще чуть не отключился

Медведев обыграл Фоньини – 6:2, 3:6, 6:2. Но самый главный момент этой встрече – Медведеву дважды было плохо, и он вызывал врача. Один раз он даже резко ответил судье. В конце второго сета судья спросил, все ли у него нормально. Медведев сказал: «У меня есть силы доиграть матч. Но если я умру, кто ответит за это?»

Во время встречи из-за жары у Медведева заблокировалась диафрагма, ему было трудно дышать. На третий сет он вышел уже в нормальном состоянии – помог 10-минутный холодный душ.

Это не единственный случай, когда теннисисты в Токио жаловались на аномальную жару. Карен Хачанов обыграл Диего Шварцмана (6:2, 2:6, 6:1), потом говорил:

«Мы просили ставить матчи попозже. Не хочу показаться слабым – физически я достаточно сильный, – но играть при такой жаре, чтобы умирать на корте. Другие виды спорта в зале проводят с кондиционерами или начинают соревнования в 9 утра. Никаких проблем не вижу начинать в 16-17 часов, когда становится легче».