Что происходило после финала Australian Open-2022: Надаль упал без сил в зале, Медведев ответил зрителям
Рафаэль Надаль выиграл Australian Open-2022. Он победил Даниила Медведева в матче из пяти сетов (краткая хроника – тут). Для Надаля этот титул стал вторым в Австралии и 21-м вообще. Он установил рекорд по титулам на турнирах серии «Большого шлема». Сделал все это в 35 лет. Даниил Медведев проиграл третий финал «Большого шлема» из четырех.
«А ты вообще устал?» – с таким вопросом Медведев обратился к Надалю уже после матча. Он рассказывал о величии соперника, но основную реакцию выдал на трибуны. Конфликт с болельщиками развивался еще во время игры. Когда организаторы благодарили Медведева на официальной церемонии, трибуны почти не хлопали. Ответ Медведева: «Скучно».
Надаль много рассказывал о том, что Медведева ждет большое будущее. Полтора месяца назад сам он и не думал о подобном возвращении. Надаль считал этот Australian Open последним в карьере, а сейчас задумывается об игре здесь и в следующем году. Федерер уже напомнил их шутку: «Несколько месяцев назад мы говорили, что ходим на костылях».
Матч Медведев – Надаль продлился 5 часов и 24 минуты:
Сразу после матча Надаль пошел к телефону. Твиттер Australian Open пошутил, что он меняет описание профиля:
На церемонии Медведев и Надаль смеялись, когда стояли рядом. Больше говорил именно Медведев:
Дальше Медведев грустно наблюдал за интервью и награждением Надаля. Вот с таким лицом:
Надаль обнимал и кусал чемпионский кубок:
Когда все закончилось, Надаль пришел в зал и упал:
Но позже все-таки встретился с легендарным Родом Лейвером:
Вечер завершился пресс-конференцией. Там было много слов и повторов из интервью теннисистов после матча. Надаль говорил о борьбе и особенностях каждого титула. Медведев называл особенным самого Надаля. И объяснял, что отдал в этом матче всего себя. Потом добавил, что в этом матче перестал мечтать. И теряет мотивацию, когда столько людей болеет против него.
За карьеру Медведев выиграл у Надаля только один раз в пяти матчах. Это было в 2020 году.
Надаль отыгрался с 0:2 и победил впервые с 2007 года. Тогда он обыграл Южного