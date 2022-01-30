Медведев – Надаль
Рафаэль Надаль
Даниил Медведев
Australian Open
Поделиться:
Комментарии:
0
#Медведев – Надаль #Рафаэль Надаль #Даниил Медведев #Australian Open

Что происходило после финала Australian Open-2022: Надаль упал без сил в зале, Медведев ответил зрителям

час назад
Александр Плеханов

dpa/Global Look Press

Рафаэль Надаль выиграл Australian Open-2022. Он победил Даниила Медведева в матче из пяти сетов (краткая хроника – тут). Для Надаля этот титул стал вторым в Австралии и 21-м вообще. Он установил рекорд по титулам на турнирах серии «Большого шлема». Сделал все это в 35 лет. Даниил Медведев проиграл третий финал «Большого шлема» из четырех.

«А ты вообще устал?» – с таким вопросом Медведев обратился к Надалю уже после матча. Он рассказывал о величии соперника, но основную реакцию выдал на трибуны. Конфликт с болельщиками развивался еще во время игры. Когда организаторы благодарили Медведева на официальной церемонии, трибуны почти не хлопали. Ответ Медведева: «Скучно».

Надаль много рассказывал о том, что Медведева ждет большое будущее. Полтора месяца назад сам он и не думал о подобном возвращении. Надаль считал этот Australian Open последним в карьере, а сейчас задумывается об игре здесь и в следующем году. Федерер уже напомнил их шутку: «Несколько месяцев назад мы говорили, что ходим на костылях».

Матч Медведев – Надаль продлился 5 часов и 24 минуты:

dpa/Global Look Press

Сразу после матча Надаль пошел к телефону. Твиттер Australian Open пошутил, что он меняет описание профиля:

На церемонии Медведев и Надаль смеялись, когда стояли рядом. Больше говорил именно Медведев:

dpa/Global Look Press

Дальше Медведев грустно наблюдал за интервью и награждением Надаля. Вот с таким лицом:

dpa/Global Look Press

Надаль обнимал и кусал чемпионский кубок:

www.imago-images.de/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

Когда все закончилось, Надаль пришел в зал и упал:

Но позже все-таки встретился с легендарным Родом Лейвером:

Вечер завершился пресс-конференцией. Там было много слов и повторов из интервью теннисистов после матча. Надаль говорил о борьбе и особенностях каждого титула. Медведев называл особенным самого Надаля. И объяснял, что отдал в этом матче всего себя. Потом добавил, что в этом матче перестал мечтать. И теряет мотивацию, когда столько людей болеет против него.

За карьеру Медведев выиграл у Надаля только один раз в пяти матчах. Это было в 2020 году.

Надаль отыгрался с 0:2 и победил впервые с 2007 года. Тогда он обыграл Южного

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Еще по теме
Хроника финала Australian Open-2022: пять абзацев о матче Медведев – Надаль, который длился более пяти часов
Сколько Даниил Медведев заработал за второе место на Australian Open-2022 💰
«С идиотами просьбы не работают». Медведев проиграл финал Надалю и зрителям – ругался и хлопал в ответ на шум
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Медведев – Надаль
#Рафаэль Надаль
#Даниил Медведев
#Australian Open