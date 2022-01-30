Что происходило после финала Australian Open-2022: Надаль упал без сил в зале, Медведев ответил зрителям

Рафаэль Надаль выиграл Australian Open-2022. Он победил Даниила Медведева в матче из пяти сетов (краткая хроника – тут). Для Надаля этот титул стал вторым в Австралии и 21-м вообще. Он установил рекорд по титулам на турнирах серии «Большого шлема». Сделал все это в 35 лет. Даниил Медведев проиграл третий финал «Большого шлема» из четырех.

«А ты вообще устал?» – с таким вопросом Медведев обратился к Надалю уже после матча. Он рассказывал о величии соперника, но основную реакцию выдал на трибуны. Конфликт с болельщиками развивался еще во время игры. Когда организаторы благодарили Медведева на официальной церемонии, трибуны почти не хлопали. Ответ Медведева: «Скучно».

Надаль много рассказывал о том, что Медведева ждет большое будущее. Полтора месяца назад сам он и не думал о подобном возвращении. Надаль считал этот Australian Open последним в карьере, а сейчас задумывается об игре здесь и в следующем году. Федерер уже напомнил их шутку: «Несколько месяцев назад мы говорили, что ходим на костылях».

Матч Медведев – Надаль продлился 5 часов и 24 минуты: