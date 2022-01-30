«С идиотами просьбы не работают». Медведев проиграл финал Надалю и зрителям – ругался и хлопал в ответ на шум

Почти весь стадион в Австралии болел за Рафаэля Надаля. Фанаты кричали всегда: отмечали ошибки Медведева и радовались любому удачному розыгрышу от Надаля. Медведев взбесился в середине матча, когда криков стало совсем много. Иногда фанаты все-таки замолкали, но исполняли колдовские трюки: без отрыва смотрели на Медведева.

В паузе во время финала Медведев даже обратился к судье. Попросил его быть пожестче с фанатами на трибунах и обращаться к ним постоянно. Особенно, когда те делают выкрики в момент подачи. Обычно ситуация в матче выглядит так: фанаты шумят, а судья вежливо просит их помолчать. Просьба Медведева сработала – позже судья сделал развернутое обращение.

У разговора Медведева с судьей есть и такая расшифровка: «Джон, ты можешь взять управление на себя? Громче! Скажи им 25 раз, если это нужно». Заодно Медведев попросил судью объявить идиотами тех, кто делает выкрики между его подачами. И еще один монолог: «Они идиоты! Без мозгов, да? У них пустота на месте мозгов. Наверное, в жизни все очень плохо».

Финальное: «С идиотами просьбы не работают».

Так Медведев обычно хлопал фанатам: