«С идиотами просьбы не работают». Медведев проиграл финал Надалю и зрителям – ругался и хлопал в ответ на шум
Даниил Медведев и Рафаэль Надаль играли в финале Australian Open-2022. Это четвертый финал турнира «Большого шлема» в карьере Даниила Медведева. До этого он уже проигрывал Australian Open и дважды играл за титул US Open (победа + поражение). До финала Australian Open-2022 Медведев отдал за весь турнир всего пять сетов. В самом финале проиграл матч, где вел 2:0. Вот так:
Надаль – победитель Australian Open-2022. Это его второй титул в Австралии
Эмоции вокруг Медведева:
Почти весь стадион в Австралии болел за Рафаэля Надаля. Фанаты кричали всегда: отмечали ошибки Медведева и радовались любому удачному розыгрышу от Надаля. Медведев взбесился в середине матча, когда криков стало совсем много. Иногда фанаты все-таки замолкали, но исполняли колдовские трюки: без отрыва смотрели на Медведева.
В паузе во время финала Медведев даже обратился к судье. Попросил его быть пожестче с фанатами на трибунах и обращаться к ним постоянно. Особенно, когда те делают выкрики в момент подачи. Обычно ситуация в матче выглядит так: фанаты шумят, а судья вежливо просит их помолчать. Просьба Медведева сработала – позже судья сделал развернутое обращение.
У разговора Медведева с судьей есть и такая расшифровка: «Джон, ты можешь взять управление на себя? Громче! Скажи им 25 раз, если это нужно». Заодно Медведев попросил судью объявить идиотами тех, кто делает выкрики между его подачами. И еще один монолог: «Они идиоты! Без мозгов, да? У них пустота на месте мозгов. Наверное, в жизни все очень плохо».
Финальное: «С идиотами просьбы не работают».
Так Медведев обычно хлопал фанатам:
Трибуны были завалены плакатами в поддержку Надаля:
В твиттере есть мемы и в поддержку Медведева. Он выиграл первый сет со счетом 6:2. Индийский игрок в снукер Панкадж Адвани описал эмоции болельщиков других топ-теннисистов: «Все фанаты Федерера и Джоковича после просмотра первого сета финала Australian Open-2022».
Такой была разница в настроении фанатов Надаля, когда тот возвращался в игру со счета 0:2:
На Australian Open Медведев поучаствовал в двух ярких скандалах. В матче 1/4 финала Медведев отыгрался со счета 0:2 и выиграл. В послематчевом интервью Медведев говорил о Джоковиче: «Думал, что Новак сделал бы в такой ситуации?» Трибуны ответили свистом, но Медведев не успокоился. Уже после выхода в финал сказал, что Джокович будет его смотреть.
Медведев ненавидит выкрики с трибун – от этого получилась другая история. В полуфинале против Циципаса он наорал на судью: называл его тупым и кошкой. Медведев разозлился из-за ситуации с отцом Циципаса. Тот комментировал каждый розыгрыш и подсказывал сыну. За срыв Медведев получил штраф в 12 тысяч долларов. Потом он извинился и сказал об ошибке.
Во время финала Australian Open-2022 произошла история, которая не связана напрямую с Медведевым. Один из фанатов спрыгнул на корт и попытался развернуть плакат. Так он выступил против задержания беженцев в Австралии. Охрана быстро задержала болельщика и увела его подальше от теннисистов. Те на пару минут остановились, но быстро возобновили матч.