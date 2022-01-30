Рафаэль Надаль
Australian Open
Медведев – Надаль
Надаль выиграл 21-й титул «Большого шлема». Это рекорд
3 часа назад
Рафаэль Надаль и Даниил Медведев сыграли в финале Australian Open-2022. В пяти сетах победил Надаль – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.
- Это вторая победа Надаля на Australian Open. Первая была в 2009 году, когда в финале он в пяти сетах победил Роджера Федерера.
- Надалю 35 лет. Это его 21-й титул «Большого шлема». Он рекордсмен по победам в главных турнирах.
- Надаль 13 раз побеждал на «Ролан Гаррос», четыре – на US Open, два – на «Уимблдоне», два – на Australian Open.
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