Сколько Даниил Медведев заработает за выступление на Australian Open-2022 💰

Даниил Медведев во второй раз подряд дошел до финала Australian Open. В 2021 году он проиграл Новаку Джоковичу в трех сетах. Теперь Джокович пропустил Australian Open из-за аннулированной визы. Подробно мы рассказывали эту историю в серии из нескольких материалов. Рафаэль Надаль стал соперником Медведева по финалу Australian Open-2022.

Общий призовой фонд Australian Open-2022 составляет 54 миллиона американских долларов. Именно в них мы считаем деньги за проход каждой стадии турнира. В 2021 году Даниил Медведев получил 1,1 миллиона долларов за второе место на Australian Open. Новак Джокович тогда заработал на миллион больше. В 2022 году призовые деньги почти такие же.

В теннисе не скрываются деньги за турниры. Победитель Australian Open-2022 получает $2 071 064, финалист – $1 134 583. В этом году общий призовой фонд вырос почти на 5%. Он неизменно растет с 2002 года. Многие сайты считают призовые деньги теннисистов в австралийских долларах. По ним суммы выглядят еще больше: победитель – $3 168 000, финалист – $1 584 000.