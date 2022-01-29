Сколько Даниил Медведев заработает за выступление на Australian Open-2022 💰
Даниил Медведев во второй раз подряд дошел до финала Australian Open. В 2021 году он проиграл Новаку Джоковичу в трех сетах. Теперь Джокович пропустил Australian Open из-за аннулированной визы. Подробно мы рассказывали эту историю в серии из нескольких материалов. Рафаэль Надаль стал соперником Медведева по финалу Australian Open-2022.
Общий призовой фонд Australian Open-2022 составляет 54 миллиона американских долларов. Именно в них мы считаем деньги за проход каждой стадии турнира. В 2021 году Даниил Медведев получил 1,1 миллиона долларов за второе место на Australian Open. Новак Джокович тогда заработал на миллион больше. В 2022 году призовые деньги почти такие же.
В теннисе не скрываются деньги за турниры. Победитель Australian Open-2022 получает $2 071 064, финалист – $1 134 583. В этом году общий призовой фонд вырос почти на 5%. Он неизменно растет с 2002 года. Многие сайты считают призовые деньги теннисистов в австралийских долларах. По ним суммы выглядят еще больше: победитель – $3 168 000, финалист – $1 584 000.
Деньги за выход в финал Медведев себе уже гарантировал.
Даниил Медведев много раз объяснял свое отношение к деньгам. В интервью Tinkoff Private Talks Медведев рассказывал, что большая часть денег уходит на командные расходы. У Медведева есть финансовый советник, который подсказывает ему по вопросам распоряжения свободной частью. Сам Даниил Медведев живет в Монако и делает вложения в различные отрасли.
Forbes оценивал заработок Медведева за 2021 год в 13,9 миллиона долларов. Сам Медведев объяснял, что не вникает в подобные цифры и не предоставляет никому актуальные данные. Теннисисты платят налоги на каждом турнире. Иногда у Медведева возникают проблемы из-за штрафов. Он потерял 12 тысяч долларов за эмоциональный срыв в полуфинале Australian Open.
В апреле 2021 года Даниил Медведев подробно говорил о своих призовых. Рассказал о подоходном налоге на турнирах: «В России – 13% для резидентов, 30% – для нерезидентов. Во Франции – 15%, в Америке – 30%». И напомнил, что в конце года доходы могут облагаться отдельным налогом. Еще сказал, что его расходы составляют около половины призовых денег.
Медведев подробно рассказывал и об отношении к тратам. Впервые он потратил большие деньги в 2017 году, когда отдал 10 тысяч фунтов в Лондоне. Обычно Медведев тратится на машины. Еще он адекватно оценивает ситуацию в теннисе: много зарабатывают только те, кто постоянно участвует в турнирах. Но постоянные поездки означают и увеличение расходов на команду.
Этот финал Australian Open стал для Медведева четвертым на турнирах серии «Большого шлема». В 2021 году он проигрывал в Австралии Новаку Джоковичу. Еще Медведев дважды играл в финалах US Open. Там обыгрывал Джоковича и проигрывал Надалю. Из российских теннисистов только Кафельников, Сафин и Медведев выигрывали турниры серии «Большого шлема».
Где смотреть матч Даниил Медведев – Рафаэль Надаль