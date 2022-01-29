Медведев – Надаль
Рафаэль Надаль
Даниил Медведев
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#Медведев – Надаль #Рафаэль Надаль #Даниил Медведев

Надаль 20 раз выигрывал турниры «Большого шлема», Медведев – один. Они сыграют в финале Australian Open

4 часа назад

www.imago-images.de/Global Look Press

Даниил Медведев и Рафаэль Надаль сыграют в финале Australian Open. Матч пройдет 30 января и начнется в 11:30 по Москве.

Надаль имеет 20 побед на турнирах «Большого шлема». Чаще всего он брал титулы на «Ролан Гаррос» – 13 раз. Еще у Надаля было четыре победы на US Open и две – на «Уимблдоне».

В 2009 году Надаль победил в финале Australian Open. Тот матч растянулся на пять сетов. Четыре других финальных матча Надаль проиграл.

Даниил Медведев в четвертый раз сыграет в финале турнира «Большого шлема». Он дважды выходил в финал US Open: проигрывал там Надалю и обыгрывал Джоковича.

В финале Australian Open-2021 Медведев проиграл Джоковичу в трех сетах.

Перед финалом Australian Open Надаль обыгрывал Медведева три раза. Все победы – в 2019-м

Где смотреть матч Даниил Медведев – Рафаэль Надаль

Прогноз на матч Даниил Медведев – Рафаэль Надаль

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Источник:
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