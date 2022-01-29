Надаль 20 раз выигрывал турниры «Большого шлема», Медведев – один. Они сыграют в финале Australian Open
Даниил Медведев и Рафаэль Надаль сыграют в финале Australian Open. Матч пройдет 30 января и начнется в 11:30 по Москве.
Надаль имеет 20 побед на турнирах «Большого шлема». Чаще всего он брал титулы на «Ролан Гаррос» – 13 раз. Еще у Надаля было четыре победы на US Open и две – на «Уимблдоне».
В 2009 году Надаль победил в финале Australian Open. Тот матч растянулся на пять сетов. Четыре других финальных матча Надаль проиграл.
Даниил Медведев в четвертый раз сыграет в финале турнира «Большого шлема». Он дважды выходил в финал US Open: проигрывал там Надалю и обыгрывал Джоковича.
В финале Australian Open-2021 Медведев проиграл Джоковичу в трех сетах.
Перед финалом Australian Open Надаль обыгрывал Медведева три раза. Все победы – в 2019-м
Где смотреть матч Даниил Медведев – Рафаэль Надаль