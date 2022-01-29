Перед финалом Australian Open Надаль обыгрывал Медведева три раза. Все победы – в 2019-м

Даниил Медведев и Рафаэль Надаль сыграют в финале Australian Open. Матч пройдет 30 января и начнется в 11:30 по московскому времени.

До этого Медведев и Надаль пересекались четыре раза. По личным встречам выигрывает Надаль – 3:1. Все его победы были в 2019 году.

Медведев обыграл Надаля в ноябре 2020-го, когда попал на него в полуфинале ATP Finals. Счет того матча – 3:6, 7:6, 6:3.

На Australian Open Медведев проиграл пять сетов за все матчи, Надаль – четыре. Надаль выигрывал турнир в 2009-м. Медведев играл в финале в 2021-м.

Где смотреть матч Даниил Медведев – Рафаэль Надаль

Прогноз на матч Даниил Медведев – Рафаэль Надаль