Медведев – Надаль
Рафаэль Надаль
Даниил Медведев
Australian Open
Перед финалом Australian Open Надаль обыгрывал Медведева три раза. Все победы – в 2019-м
57 минут назад
Даниил Медведев и Рафаэль Надаль сыграют в финале Australian Open. Матч пройдет 30 января и начнется в 11:30 по московскому времени.
До этого Медведев и Надаль пересекались четыре раза. По личным встречам выигрывает Надаль – 3:1. Все его победы были в 2019 году.
Медведев обыграл Надаля в ноябре 2020-го, когда попал на него в полуфинале ATP Finals. Счет того матча – 3:6, 7:6, 6:3.
На Australian Open Медведев проиграл пять сетов за все матчи, Надаль – четыре. Надаль выигрывал турнир в 2009-м. Медведев играл в финале в 2021-м.
Где смотреть матч Даниил Медведев – Рафаэль Надаль
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