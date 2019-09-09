Медведев и Надаль пять часов рубились в финале. Прочитайте об этом за две минуты

Первый сет

Медведев уверенно начал, чуть не зацепился за первую подачу Надаля, а потом сделал брейк на второй. В следующем гейме Надаль провернул такое же действие. Равенство держали до конца сета, но при счете 5:6 Медведев неожиданно отдал подачу. Рафа повел.

Второй сет

При счете 1:2 Медведев с трудом взял свою подачу. Дальше Надаль легко выиграл собственную и надавил на соперника. Медведев старался, но за три гейма выиграл только три розыгрыша. Отыграться со счета 2:5 не получилось.

Третий сет

Зеркальное отражение первого сета, но уже в пользу Медведева. Опять обменялись брейками, а в конце решающую подачу отдал Надаль. Главный момент всего матча произошел при счете 4:4. У Надаля был брейк-пойнт, но в ключевом эпизоде он обидно попал в сетку.

Четвертый сет

Не считая двух первых геймов, сильно затянулась только одна подача от Медведева. Почти все розыгрыши заканчивались быстро, но под конец сета Надаль совсем устал. Он опять упустил гейм при собственном доминировании и подаче. Медведев сравнял счет.

Пятый сет

Полное моральное доминирование Медведева, неожиданное возвращение Надаля, брейки Рафы, обратный брейк Медведева, брейк-пойнт в решающем гейме, матчболы, победа Надаля – примерно в таком порядке все и происходило. Главный сет по эмоциям.