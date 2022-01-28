Финал Australian Open: прогноз на матч Даниил Медведев – Рафаэль Надаль, 30 января 2022 года

30 января в финале Australian Open сойдутся Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. Важные ссылки перед просмотром этой встречи:

Финал Australian Open: где смотреть матч Даниил Медведев – Рафаэль Надаль, 30 января 2022 года; во сколько прямая трансляция

Финал Australian Open: во сколько начало матча Даниил Медведев – Рафаэль Надаль, 30 января 2022 года

Даниил Медведев говорил: «Мы все знаем жизненную философию Рафы. Не знаю, можно ли его так называть, но он будто бы идеальный человек. Когда у него спрашивают, почему он никогда не разбивает ракетки, он все время рассказывает, как дядя Тони его в детстве воспитывал.

Тяжело так себя контролировать. Многие мои друзья, которые от злости могут разбить джойстик, даже не играют в теннис. Люди способны злиться на что угодно, поэтому Рафа большой молодец, больше нечего добавить. Он невероятный».

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