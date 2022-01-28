Финал Australian Open: где смотреть матч Даниил Медведев – Рафаэль Надаль, 30 января 2022 года; во сколько прямая трансляция

28 января на Australian Open прошли два полуфинальных матча.

В первой встрече Рафаэль Надаль обыграл Маттео Берреттини – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. После этого Надаль сказал: «Я знаю, что давление не очень высокое. Я не считал, что у меня будет такой шанс, так что я наслаждаюсь каждым моментом. И, конечно, выкладываюсь по максимуму».

В другом матче Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса (7:6, 4:6, 6:4, 6:1) за 2 часа 30 минут.

30 января Медведев и Надаль сыграют в финале турнира. Его покажет российский канал Eurosport. Начало – в 11:30 по московскому времени.