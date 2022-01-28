«Ты тупой? Смотри на меня!» Медведев накричал на судью, но прошел в финал и извинился
28 января состоялся полуфинал Australian Open, в котором встречались Даниил Медведев и Стефанос Циципас. Итог – победа Медведева (7:6, 4:6, 6:4, 6:1) и его выход в финал турнира, в котором он сыграет против Рафаэля Надаля.
Самый яркий момент встречи? Возможно, реакция Медведева на предупреждение за визуальное оскорбление во втором сете. Тогда он мощно наехал на судью:
«За что ты мне дал предупреждение? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш?
Повторяю: ответь на мой вопрос. Ты ответишь на мой вопрос? Пожалуйста, ответь на мой вопрос! Его отец говорит после каждого розыгрыша. Господи, ты ужасен. Смотри на меня, я с тобой разговариваю. Что я хочу? Дай ему предупреждение – его отец говорит каждый розыгрыш. А мне ты дал предупреждение просто так».
Причина такой реакции – разговоры и подсказки отца Циципаса.
На видео это было жестко:
Правда, потом Медведев извинился:
«Не думаю, что плохие эмоции мне помогают. Очень часто я из-за них проигрывал матчи. Потому что теряешь сосредоточенность и силы. Но как только я это сделал, подумал: «Эх, это большая ошибка».
Но я рад, что мне удалось снова собраться. В начале третьего сета при счете 15:40 на подаче нашел пару подач, и это вернуло меня в матч. Да, я потратил силы, но нужно было снова собраться – матч ведь довольно важный. Да, я постарался и рад, что получилось».
Реакция Циципаса на этот эпизод такая: «Смешно. Я стараюсь не обращать внимание на такие эпизоды. Знаю, что игроки делают такие вещи, чтобы сбить соперника психологически. Это может быть тактикой. Но ничего страшного. Он не самый зрелый человек в мире».
Кстати, это не первый раз, когда Апостолос Циципас бесит кого-то. Он входит в тренерский штаб сына и очень много говорит:
- Во время четвертьфинала Australian Open, в котором Стефанос Циципас играл против Янника Синнера, Циципас-старший подсказывал сыну с трибун. Синнер однажды указал на это судье.
- Стефанос Циципас получал предупреждения из-за отца во время матчей против Бенуа Пэра и Тэйлора Фритца.
- После поражения на Australian Open-2020 от Борне Чорича Стефанос Циципас сам наорал на отца: «Замолчи, ты ни фига не знаешь. Можешь хоть раз помолчать». В той встрече Циципас-старший снова подсказывал сыну.
- Ник Кирьос прозрачно наехал на Циципаса и его отца в твиттере: «Красота тенниса заключается в том, что ты выходишь на корт один. Некоторые решили играть без тренера. Но некоторые не могут его себе позволить. Корт говорит, что все равны».