«Ты тупой? Смотри на меня!» Медведев накричал на судью, но прошел в финал и извинился

28 января состоялся полуфинал Australian Open, в котором встречались Даниил Медведев и Стефанос Циципас. Итог – победа Медведева (7:6, 4:6, 6:4, 6:1) и его выход в финал турнира, в котором он сыграет против Рафаэля Надаля.

Самый яркий момент встречи? Возможно, реакция Медведева на предупреждение за визуальное оскорбление во втором сете. Тогда он мощно наехал на судью:

«За что ты мне дал предупреждение? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш?

Повторяю: ответь на мой вопрос. Ты ответишь на мой вопрос? Пожалуйста, ответь на мой вопрос! Его отец говорит после каждого розыгрыша. Господи, ты ужасен. Смотри на меня, я с тобой разговариваю. Что я хочу? Дай ему предупреждение – его отец говорит каждый розыгрыш. А мне ты дал предупреждение просто так».

Причина такой реакции – разговоры и подсказки отца Циципаса.

На видео это было жестко: