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Новак Джокович
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Новак Джокович
Дата рождения
22 мая 1987 г.
Достижения
Рекордсмен по количеству недель на 1-й строчке рейтинга ATP
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Лента
Материалы
Новости
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