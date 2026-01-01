Новак Джокович

Дата рождения
22 мая 1987 г.
Достижения
Рекордсмен по количеству недель на 1-й строчке рейтинга ATP
Лента
Материалы
Новости
Джокович владеет компанией, которая ищет лечение от ковида. Но она не дает научных доказательств работы, а ее адрес – квартира
#Новак Джокович
Детали по депортации Джоковича из Австралии: рекордные заражения, пустые полки в супермаркетах, коронавирус на Australian Open
#Новак Джокович
Скандал Джоковича продолжается – все подробности здесь: он или подделал тест (потому что против вакцин), или заражал людей коронавирусом
#Новак Джокович
Джокович против вакцинации. Australian Open дали ему странное освобождение – но пограничники задержали в аэропорту Мельбурна из-за визы
#Новак Джокович
Медведев обыграл Джоковича в годовщину свадьбы. Он скрывает жену, но говорит: после предложения жизнь сильно улучшилась
#Даниил Медведев
Величие Медведева: отдал за турнир один сет, смазал год Джоковичу и стал четвертым 🇷🇺 чемпионом US Open
#Даниил Медведев
Какой эмоциональный Джокович: плачет, разбивает ракетку после ошибок и горячо хвалит Медведева
#Новак Джокович
Как Джокович опять выиграл «Уимблдон»: повторил рекорд «Большого шлема», показал безумную растяжку и, конечно, съел травинку с газона
#Новак Джокович
Федерер – самый обожаемый теннисист планеты. Эта сила выше побед
#Роджер Федерер
Сколько Даниил Медведев заработал за победу в финале US Open 💰
#Медведев — Джокович
На финал Медведева и Джоковича пришел чемпион Паралимпиады – и выпил залпом пиво из кубка
#Медведев — Джокович
«Матч ТВ» включил игру Медведева и Джоковича со второго сета. Так уже было – это особенность контракта
#Медведев — Джокович
«Худшее поражение – это решение не пытаться». Джокович как идеал мотивации
#Новак Джокович
Почему Большой шлем называется Большим шлемом? Автор определения – журналист The New York Times, который очень любит бридж
#Медведев — Джокович
Исторический финал US Open: Джокович идет на великое достижение, Медведев – на лучший результат в карьере
#Медведев — Джокович
Джокович опять мимо олимпийской медали в одиночке. Единственная бронза – в 2008-м
#Новак Джокович
«Если я умру, кто ответит за это?» Спортсмены на Олимпиаде страдают из-за жары – Медведев вообще чуть не отключился
#Даниил Медведев
Теннис на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
Медведев – второй теннисист мира. Как ему стать первым? Это реально? Как рассчитывается рейтинг ATP?
#Даниил Медведев
Сколько Медведев заработал за второе место на Australian Open
#Медведев — Джокович
Зачем смотреть Итоговый турнир ATP? Почему это важное событие в теннисе? Какие там гонорары?
#Итоговый турнир ATP
Джокович заразился коронавирусом (и заражал других) на собственном турнире, где вообще нет правил контроля
#Новак Джокович
Джокович попал мячом в судью в матче на US Open. Итог – исключение из турнира
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#Новак Джокович
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Теории заговора вокруг коронавируса. Чушь несут даже звезды: Трамп – про лечение светом, жена Джоковича – про вред 5G
#коронавирус
Месси и Дюрэнт похожи на русских, Роналду – на итальянца. Мы снова побаловались в приложении Gradient
#Лионель Месси
Новый Кубок ATP – сплошные нервы. Агрессии и маты в сторону родителей, психи на судей и зрителей
#Кубок ATP
Пике реформировал Кубок Дэвиса. Это одобряют Надаль и Джокович, но не понимает Федерер
#Жерар Пике
Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#мир
Теннис – царство продвинутой аналитики. Джокович отказался от глютена, Надаль измеряет каждую подачу
#Теннис
Дичь на US Open. Медведев и Джокович поругались со зрителями, Федерер разозлился в интервью
#US Open
Три похожие, но очень важные истории из тенниса. Там россияне реально побеждают фаворитов
#Даниил Медведев
Этот финал «Уимблдона» – история. А Джокович просто великий
#Новак Джокович