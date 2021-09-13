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Спортсмен
Новак Джокович
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Новак Джокович
Дата рождения
22 мая 1987 г.
Достижения
Рекордсмен по количеству недель на 1-й строчке рейтинга ATP
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Лента
Материалы
Новости
Джокович владеет компанией, которая ищет лечение от ковида. Но она не дает научных доказательств работы, а ее адрес – квартира
#Новак Джокович
22 января, 17:48
Детали по депортации Джоковича из Австралии: рекордные заражения, пустые полки в супермаркетах, коронавирус на Australian Open
#Новак Джокович
14 января, 13:00
Скандал Джоковича продолжается – все подробности здесь: он или подделал тест (потому что против вакцин), или заражал людей коронавирусом
#Новак Джокович
12 января, 15:30
Джокович против вакцинации. Australian Open дали ему странное освобождение – но пограничники задержали в аэропорту Мельбурна из-за визы
#Новак Джокович
05 января, 23:17
Медведев обыграл Джоковича в годовщину свадьбы. Он скрывает жену, но говорит: после предложения жизнь сильно улучшилась
#Даниил Медведев
13 сентября 2021, 03:09
Величие Медведева: отдал за турнир один сет, смазал год Джоковичу и стал четвертым 🇷🇺 чемпионом US Open
#Даниил Медведев
13 сентября 2021, 02:40
Какой эмоциональный Джокович: плачет, разбивает ракетку после ошибок и горячо хвалит Медведева
#Новак Джокович
13 сентября 2021, 02:17
Как Джокович опять выиграл «Уимблдон»: повторил рекорд «Большого шлема», показал безумную растяжку и, конечно, съел травинку с газона
#Новак Джокович
11 июля 2021, 20:55
Федерер – самый обожаемый теннисист планеты. Эта сила выше побед
#Роджер Федерер
17 ноября 2020, 15:05
Сколько Даниил Медведев заработал за победу в финале US Open 💰
#Медведев — Джокович
13 сентября 2021, 01:33
На финал Медведева и Джоковича пришел чемпион Паралимпиады – и выпил залпом пиво из кубка
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13 сентября 2021, 00:37
«Матч ТВ» включил игру Медведева и Джоковича со второго сета. Так уже было – это особенность контракта
#Медведев — Джокович
13 сентября 2021, 00:30
«Худшее поражение – это решение не пытаться». Джокович как идеал мотивации
#Новак Джокович
11 июля 2021, 20:06
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12 сентября 2021, 20:32
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«Если я умру, кто ответит за это?» Спортсмены на Олимпиаде страдают из-за жары – Медведев вообще чуть не отключился
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28 июля 2021, 09:45
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Джокович заразился коронавирусом (и заражал других) на собственном турнире, где вообще нет правил контроля
#Новак Джокович
23 июня 2020, 19:35
Джокович попал мячом в судью в матче на US Open. Итог – исключение из турнира
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#Новак Джокович
06 сентября 2020, 23:57
2
Теории заговора вокруг коронавируса. Чушь несут даже звезды: Трамп – про лечение светом, жена Джоковича – про вред 5G
#коронавирус
25 апреля 2020, 17:05
Месси и Дюрэнт похожи на русских, Роналду – на итальянца. Мы снова побаловались в приложении Gradient
#Лионель Месси
18 марта 2020, 20:17
Новый Кубок ATP – сплошные нервы. Агрессии и маты в сторону родителей, психи на судей и зрителей
#Кубок ATP
10 января 2020, 13:58
Пике реформировал Кубок Дэвиса. Это одобряют Надаль и Джокович, но не понимает Федерер
#Жерар Пике
26 октября 2019, 12:04
Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#мир
25 сентября 2019, 22:30
Теннис – царство продвинутой аналитики. Джокович отказался от глютена, Надаль измеряет каждую подачу
#Теннис
10 сентября 2019, 15:11
Дичь на US Open. Медведев и Джокович поругались со зрителями, Федерер разозлился в интервью
#US Open
31 августа 2019, 11:13
Три похожие, но очень важные истории из тенниса. Там россияне реально побеждают фаворитов
#Даниил Медведев
18 августа 2019, 11:50
Этот финал «Уимблдона» – история. А Джокович просто великий
#Новак Джокович
14 июля 2019, 22:17
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