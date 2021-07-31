Джокович опять мимо олимпийской медали в одиночке. Единственная бронза – в 2008-м

Олимпиада-2020 была более-менее успешной для Новака Джоковича, но до полуфинала. Джокович по дороге к нему снес Уго Дельена из Боливии, немца Яна-Леннарда Штруффа, испанца Алехандро Давидовича-Фокина, японца Кея Нисикори. А дальше в 1/2 финала Джоковичу попался Александр Зверев, и у него начались проблемы – Джокович проиграл 6:1, 3:6: 1:6.

Главное по тому матчу:

1. Джокович прервал 22-матчевую победную серию.

2. Джокович проиграл на Олимпиаде второй полуфинал. Первый был в паре с Ниной Стоянович – их переиграла пара Елена Веснина-Аслан Карацев. После парного полуфинала он даже закрылся от прессы.

3. А после полуфинала со Зверевым сказал: «Это кошмар. Чувствую себя ужасно. Но это спорт. Он сыграл лучше. Нужно отдать ему должное – он развернул ход матч, отлично подавал, у меня было не очень много шансов на втором мяче.

Качество моей подачи резко упало. После того, как я повел 3:2 во втором сете, легких очков она вообще не приносила. В целом игра развалилась. Он взял, кажется, восемь геймов подряд. Я остановился, давал ему атаковать, редко попадал первым мячом».