Джокович опять мимо олимпийской медали в одиночке. Единственная бронза – в 2008-м
Олимпиада-2020 была более-менее успешной для Новака Джоковича, но до полуфинала. Джокович по дороге к нему снес Уго Дельена из Боливии, немца Яна-Леннарда Штруффа, испанца Алехандро Давидовича-Фокина, японца Кея Нисикори. А дальше в 1/2 финала Джоковичу попался Александр Зверев, и у него начались проблемы – Джокович проиграл 6:1, 3:6: 1:6.
Главное по тому матчу:
1. Джокович прервал 22-матчевую победную серию.
2. Джокович проиграл на Олимпиаде второй полуфинал. Первый был в паре с Ниной Стоянович – их переиграла пара Елена Веснина-Аслан Карацев. После парного полуфинала он даже закрылся от прессы.
3. А после полуфинала со Зверевым сказал: «Это кошмар. Чувствую себя ужасно. Но это спорт. Он сыграл лучше. Нужно отдать ему должное – он развернул ход матч, отлично подавал, у меня было не очень много шансов на втором мяче.
Качество моей подачи резко упало. После того, как я повел 3:2 во втором сете, легких очков она вообще не приносила. В целом игра развалилась. Он взял, кажется, восемь геймов подряд. Я остановился, давал ему атаковать, редко попадал первым мячом».
В матче за третье место Джокович встречался с Пабло Каррено-Бустой. И эта встреча тоже сложилась для Джоковича неудачно. Матч длился 2 часа 47 минут и закончился поражением Джоковича. В определенный момент он даже отыграл пять матчболов.
Джокович показательно нервничал по ходу встречи – из-за этого страдали его ракетки. Одну он выкинул на трибуны, другую сломал. За первый случай судья вынес ему устное предупреждение, за второй – ничего. От этого даже возмутился Каррено-Буста.
Итог – 6:4, 6:7, 6:3, победа испанца. Он никогда не обыгрывал представителей топ-4, зато на пути к бронзе переиграл Даниила Медведева и Джоковича. Для Джоковича же очередной турнир в одиночном разряде на Олимпийских играх закончился провалом. Вот статистика:
🥉 2008 год, Пекин – бронза.
❌ 2012 год, Лондон – четвертое место.
❌ 2016 год, Рио – вылет в первом круге.
❌ 2020 год, Токио – четвертое место.
Но у Джоковича был шанс взять медаль на этих Олимпийских играх – в матче за третье место в парах вместе со Стоянович он вышел на австралийский дуэт Джон Пирс-Эшли Барти. Правда, после проигранного матча за 3-е место в одиночном разряде Джокович снялся с микста. Бронзу автоматически получили Пирс и Барти.