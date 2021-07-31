Новак Джокович
Олимпиада-2020
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#Новак Джокович #Олимпиада-2020

Джокович опять мимо олимпийской медали в одиночке. Единственная бронза – в 2008-м

3 часа назад
Автор:
Илья Егоров

Олимпиада-2020 была более-менее успешной для Новака Джоковича, но до полуфинала. Джокович по дороге к нему снес Уго Дельена из Боливии, немца Яна-Леннарда Штруффа, испанца Алехандро Давидовича-Фокина, японца Кея Нисикори. А дальше в 1/2 финала Джоковичу попался Александр Зверев, и у него начались проблемы – Джокович проиграл 6:1, 3:6: 1:6.

Главное по тому матчу:

1. Джокович прервал 22-матчевую победную серию.

2. Джокович проиграл на Олимпиаде второй полуфинал. Первый был в паре с Ниной Стоянович – их переиграла пара Елена Веснина-Аслан Карацев. После парного полуфинала он даже закрылся от прессы.

3. А после полуфинала со Зверевым сказал: «Это кошмар. Чувствую себя ужасно. Но это спорт. Он сыграл лучше. Нужно отдать ему должное – он развернул ход матч, отлично подавал, у меня было не очень много шансов на втором мяче.

Качество моей подачи резко упало. После того, как я повел 3:2 во втором сете, легких очков она вообще не приносила. В целом игра развалилась. Он взял, кажется, восемь геймов подряд. Я остановился, давал ему атаковать, редко попадал первым мячом».

В матче за третье место Джокович встречался с Пабло Каррено-Бустой. И эта встреча тоже сложилась для Джоковича неудачно. Матч длился 2 часа 47 минут и закончился поражением Джоковича. В определенный момент он даже отыграл пять матчболов.

Джокович показательно нервничал по ходу встречи – из-за этого страдали его ракетки. Одну он выкинул на трибуны, другую сломал. За первый случай судья вынес ему устное предупреждение, за второй – ничего. От этого даже возмутился Каррено-Буста.

Итог – 6:4, 6:7, 6:3, победа испанца. Он никогда не обыгрывал представителей топ-4, зато на пути к бронзе переиграл Даниила Медведева и Джоковича. Для Джоковича же очередной турнир в одиночном разряде на Олимпийских играх закончился провалом. Вот статистика:

🥉 2008 год, Пекин – бронза.

❌ 2012 год, Лондон – четвертое место.

❌ 2016 год, Рио – вылет в первом круге.

❌ 2020 год, Токио – четвертое место.

Но у Джоковича был шанс взять медаль на этих Олимпийских играх – в матче за третье место в парах вместе со Стоянович он вышел на австралийский дуэт Джон Пирс-Эшли Барти. Правда, после проигранного матча за 3-е место в одиночном разряде Джокович снялся с микста. Бронзу автоматически получили Пирс и Барти.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de, dpa/Global Look Press
Автор:
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
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