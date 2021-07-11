Как Джокович опять выиграл «Уимблдон»: повторил рекорд «Большого шлема», показал безумную растяжку и, конечно, съел травинку с газона

Ничего не знаю о сопернике Джоковича. Расскажите в нескольких словах

Маттео Берреттини в апреле отпраздновал 25-летие. И этот выход в финал «Уимблдона» – первый в его карьере.

Вот немного фактов о Берреттини:

• Он стал первый первым итальянцем в финале «Уимблдона».

• Джокович перед финалом отмечал его подачу. Средняя скорость подачи Берреттини – 235 км/ч. Он рассказывал: «В детстве я тренировал подачу и бил в стену многоэтажки, стоящей рядом с нашим домом. У меня всегда были конфликты с соседями, потому что они выходили и кричали на меня. Я натурально мешал им спать, потому что тренировался с 6 утра».

• На «Уимблдоне» постоянно ходил в компании девушки – теннисистки Айлы Томлянович. Берреттини говорит, что они помогают друг другу морально готовиться к матчам. А еще говорит так: «У всех соперников есть фора перед встречами со мной: у меня меньше нервов. Я оставляю половину, когда болею за Айлу».

• Кстати, на финал «Уимблдона» пришли много итальянских фанатов (они приехали на решающий матч Евро, в котором сыграют Италия и Англия). Сам Берреттини обожает футбол и часто ходит на трибуну активных болельщиков «Фиорентины».

• В детстве Берреттини занимался дзюдо, но уйти в теннис его убедил младший брат: тот пришел на его соревнования и сказал, что чуть не заснул от борьбы брата.