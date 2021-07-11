Как Джокович опять выиграл «Уимблдон»: повторил рекорд «Большого шлема», показал безумную растяжку и, конечно, съел травинку с газона
Путь Новака Джоковича до финала «Уимблдона»:
- В первом круге обыграл британца Дрэйпера.
- Во втором – Кевина Андерсона из Южной Африки.
- В третьем круге Джокович играл против Дениса Кудла – победа.
- Четвертый круг – обыграл чилийца Кристьяна Гарина.
- В четвертьфинале Джокович прошел норвежца Фуфовича.
- В полуфинале он был сильнее канадца Дениса Шаповалова.
11 июля Новак Джокович сыграл в финале «Уимблдона» против итальянца Маттео Берреттини. И победил.
Ничего не знаю о сопернике Джоковича. Расскажите в нескольких словах
Маттео Берреттини в апреле отпраздновал 25-летие. И этот выход в финал «Уимблдона» – первый в его карьере.
Вот немного фактов о Берреттини:
• Он стал первый первым итальянцем в финале «Уимблдона».
• Джокович перед финалом отмечал его подачу. Средняя скорость подачи Берреттини – 235 км/ч. Он рассказывал: «В детстве я тренировал подачу и бил в стену многоэтажки, стоящей рядом с нашим домом. У меня всегда были конфликты с соседями, потому что они выходили и кричали на меня. Я натурально мешал им спать, потому что тренировался с 6 утра».
• На «Уимблдоне» постоянно ходил в компании девушки – теннисистки Айлы Томлянович. Берреттини говорит, что они помогают друг другу морально готовиться к матчам. А еще говорит так: «У всех соперников есть фора перед встречами со мной: у меня меньше нервов. Я оставляю половину, когда болею за Айлу».
• Кстати, на финал «Уимблдона» пришли много итальянских фанатов (они приехали на решающий матч Евро, в котором сыграют Италия и Англия). Сам Берреттини обожает футбол и часто ходит на трибуну активных болельщиков «Фиорентины».
• В детстве Берреттини занимался дзюдо, но уйти в теннис его убедил младший брат: тот пришел на его соревнования и сказал, что чуть не заснул от борьбы брата.
• Берреттини с подросткового возраста работает с одним и тем же тренером – Винченцо Сантопадре. И тот говорит:
«Все видят в Маттео статного мужчину с красивой бородой. А я вижу в нем того 15-летнего мальчишку, который однажды так сильно подал мяч, что потерял равновесие, упал и разбил губу.
Но разница лишь в том, что он с того момента дорос до звания мировой звезды тенниса. А я так и смотрю на него со стороны – постаревший и полысевший. И просто иногда помогаю советами».
Джокович обыграл Берреттини и приблизился к рекорду
Новак Джокович был фаворитом перед финалом «Уимблдона» и довольно успешно подтвердил этот статус – 6:7, 6:4, 6:4, 6:3.
Победа Джоковича в цифрах и рекордах:
🏆 Он взял свой шестой «Уимблдон».
🏆 Он в третий раз подряд побеждает на «Уимблдоне».
🏆 Джокович достиг рекордной отметки по взятым «Шлемам» – 20 штук. Столько же у Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Сам Джокович после победы над Берреттини так и сказал: «Вы же понимаете, что для меня здесь ничто не заканчивается. Моя история продолжается».
🏆 Джокович стал первым теннисистом с 1969-го, который выиграл три стартовых «Больший шлема» за сезон – «Уимблдон», «Ролан Гаррос» и Australian Open. А 52 года назад этим игроком был австралиец Род Лейвер.
🏆 Пятый мужчина, выигравший «Уимблдон» и «Ролан Гаррос» за один сезон.
После победы Джокович сказал:
«Это был не просто матч – гораздо больше. Поздравляю Маттео, он все верно сказал – его ждет великолепная карьера. Он невероятно силен. Я почувствовал это сегодня на себе.
В детстве я всегда мечтал выиграть именно «Уимблдон». Я всегда себе напоминаю об этом, чтобы не воспринимать эти победы как само собой разумеющееся. Я всегда ценю их, наслаждаюсь триумфом.
Когда мне было семь, я в комнате мастерил уимблдонский кубок из подручных материалов. Классно стоять здесь и держать уже шестой такой же».
Теперь кадры победы Джоковича.
Уже обычная тема: Джокович после очередного выигранного матча присел и скушал травинку.
Иногда ему было трудно противостоять ударам Берреттини. Посмотрите на эту растяжку.
Джокович и юная фанатка.
А вот Джокович и трофей.
Доска почета:
А это гравировка на кубке:
Легенда, которая очень скоро пойдет на абсолютный рекорд.