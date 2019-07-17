Новак Джокович
Уимблдон
Теннис
«Худшее поражение – это решение не пытаться». Джокович как идеал мотивации
17 июля 2019, 10:29
Новак Джокович – глыба. В этом июле он снова взял «Уимблдон», много боролся, ярко сиял. Но его мощь так велика, что заряжает не только делами, но просто словами.
В этом материале самые вдохновляющие цитаты Джоковича о секрете побед, искренности и вере в себя. Все они оформлены как пост из второсортных вк-пабликов. Потому что мы уверены: если нагонять вдохновляющий пафос, то только от того, кто в этом понимает.
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