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#Новак Джокович #Теннис #Уимблдон

«Худшее поражение – это решение не пытаться». Джокович как идеал мотивации

17 июля 2019, 10:29
Николай Живоглядов

Новак Джокович – глыба. В этом июле он снова взял «Уимблдон», много боролся, ярко сиял. Но его мощь так велика, что заряжает не только делами, но просто словами.

В этом материале самые вдохновляющие цитаты Джоковича о секрете побед, искренности и вере в себя. Все они оформлены как пост из второсортных вк-пабликов. Потому что мы уверены: если нагонять вдохновляющий пафос, то только от того, кто в этом понимает.

Все фото: Global Look Press
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